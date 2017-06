La Banque Nationale, Service aux entreprises, région Mauricie remet la somme de 10 000 $ à deux organismes de la région!

Lors de son tournoi de golf annuel tenu le 8 juin dernier au Club de golf Ki-8-Eb, la Banque Nationale, Service aux entreprises, région Mauricie a remis une somme totale de 10 000 $ à deux organismes de la région, soit la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) et la Maison Grandi-Ose.



Du côté de la Fondation RSTR, l’argent amassé sera dédié au service de néonatologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional du CIUSSS MCQ, cause qui tient particulièrement à cœur au marathonien Patrick Charlebois, Conseiller en placement à la Financière Banque Nationale et administrateur du C. A. de la Fondation RSTR. On se souvient que le coureur a relevé avec brio son défi de courir sept marathons, sur sept continents, en sept jours et s’était fixé un objectif significatif d’amasser 77 777 $. Cet objectif ayant largement été dépassé, une somme de plus de 85 000 $ a été remise pour les nouveau-nés traités sur le territoire.



Pour le Centre de Loisirs Adaptés La Maison Grandi-Ose, cette somme permettra de soutenir la mission, soit celle d'offrir du loisir et du répit à plus de 160 familles de la Mauricie vivant avec des enfants et des adultes ayant une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l'autisme.



En 16 ans, le tournoi de golf annuel de la Banque Nationale, Service aux entreprises, région Mauricie a donné près de 160 000 $ à des organismes locaux. « L’appui accordé par la Banque témoigne de ses valeurs. Pour nous, la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) représente une valeur fondamentale et nous croyons que le développement de nos activités et celui des collectivités où nous sommes présents vont de pair. » (Tiré du site Internet de la Banque Nationale)



Pour en savoir davantage sur ces deux organismes ou pour faire un don, vous pouvez visiter leur site Internet respectif.

Sur la photo:

Fondation RSTR :

Peter O’Grady, Directeur principal, Services aux entreprises Banque Nationale

Diane Arsenault, Agente de comptes, Gestion privée 1859

Josée Arsenault, Adjointe administrative, Services aux entreprises Banque Nationale

Marie-Andrée Rousseau, Agente de développement, Fondation RSTR

Patrick Charlebois, Conseiller en placement, Financière Banque Nationale

Maison Grandi-Ose :

Peter O’Grady, Directeur principal, Services aux entreprises Banque Nationale

Valérie Therrien, Intervenante psychosociale, Maison Grandi-Ose

Alexandra Carvajal, Directrice (par intérim), Maison Grandi-Ose

Josée Arsenault, Adjointe administrative, Services aux entreprises Banque Nationale

Diane Arsenault, Agente de comptes Gestion privée 1859