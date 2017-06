Une entraîneuse de Pound veut faire bouger la population pour la prévention du suicide

Isabelle Coulombe, entraîneuse Pound certifiée, animera une tournée en plein air de Pound du 20 juin au 31 août dans différents parcs de la ville de Trois-Rivières. Une partie des profits de cette tournée sera versée à la Fondation prévention suicide les Deux Rives.

Originaire de la Californie, le Pound s’est implanté depuis peu dans la région et connait déjà un réel engouement. Phénomène fitness alternatif inspiré de la batterie, il s’agit d’un entraînement chorégraphié avec un rythme puissant qui combine mouvements de cardio soutenus et entraînement de force, le tout en tapant avec deux bâtons. Cette discipline de mise en forme a le potentiel de faire « brûler entre 400 et 900 calories à l'heure tout en se sentant comme le batteur d'un concert rock ». Le Pound permet de renforcer les muscles moins utilisés, tout en améliorant la coordination, la vitesse et l’agilité. Cette activité est accessible à tous les groupes d’âge, et ce, peu importe la forme physique puisque tous les mouvements peuvent être adaptés selon la condition de la personne.

Ayant été touchée par le suicide d’un proche, Isabelle Coulombe se sent interpellée par la cause et c’est pourquoi une partie de ses profits seront remis à la Fondation prévention suicide les Deux Rives. Par cette activité, elle souhaite que les participants se libèrent l’esprit le temps de bouger : « je veux partager mon goût de mordre dans la vie tout en redonnant à la cause. J'éprouve énormément de bonheur à entraîner les gens dans un esprit festif, motivant et encourageant ».

Pour participer à la tournée plein air de Pound d’Isabelle Coulombe et ainsi contribuer à la prévention du suicide, différents tarifs sont disponibles:

Événement (1 cours) : 9$

Tournée (carte de 8 cours) : 55$

Méga tournée (carte de 14 cours) : 70$

Pour s’inscrire à l’activité ou pour de plus amples informations, il est possible de contacter madame Isabelle Coulombe au 819-909-4675 ou à l’adresse suivante : isabellecdanse@gmail.com. Vous pouvez également visiter sa page Facebook (IsabelleC.Danse).

À propos de la Fondation prévention suicide les Deux Rives.

Depuis 1991, la Fondation prévention suicide les Deux Rives a pour mission de soutenir les services du Centre de prévention du suicide Accalmie, qui couvre la ville de Trois-Rivières et les MRC des Chenaux, de Maskinongé, de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, par l’organisation d’activités de financement. Pour de plus amples renseignements sur la Fondation et ses activités, visitez le www.prevention-suicide.qc.ca. Besoin d’aide? 1 866 APPELLE (277-3553).