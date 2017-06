Pour une 2e année, la Journée internationale du yoga célébrée à Trois-Rivières

La deuxième édition de la Journée internationale du yoga de Trois-Rivières sera célébrée le 21 juin prochain au Parc Pie-XII. Ce grand rassemblement se tiendra 9 h et 21 h. Près de 50 ateliers et cours de yoga seront offerts gratuitement à toutes les personnes s’intéressant à cette discipline, qu’elles soient néophytes, débutantes ou avancées. Plus de 40 professeurs de yoga de la région ont généreusement accepté de se joindre à l’évènement en partageant leur savoir.

Les personnes désirant assister à l’un ou l’autre des ateliers offerts n’ont qu’à se présenter sur place avec leur tapis de yoga et à rejoindre le professeur de leur choix, et ce, tout à fait gratuitement. Quel que soit l’âge, l’expérience ou le type de yoga pratiqué, toutes et tous sont les bienvenus. Des tirages auront lieu à 12 h, 16 h 30 et 20 h, ce qui donne une chance à tous les participants de pouvoir gagner.

Pour participer aux tirages, rien de plus facile : il suffit de se procurer le bandana rassembleur, qui sera offert à l’accueil au coût de 5$. Également, Audrey Charron, artiste à Presse papier et adepte de yoga a réalisé un mandala pour la journée du 21 juin. Ce mandala pourra être sérigraphié sur place, au coût de 5$, sur un vêtement fourni par les participants. Le port du bandana vendu l’an dernier, du bandana vendu cette année ou le port du vêtement sérigraphié donnera la chance de participer aux tirages tout au long de la journée. Chaque participation à un atelier donne une chance de gagner. À noter cependant que l’achat du bandana ou du vêtement sérigraphié n’est pas un prérequis pour participer aux ateliers. Grâce aux nombreux commanditaires et partenaires, plusieurs prix de participation, cadeaux et certificats cadeaux (valeur totale de plus de 2 000$) seront offerts.

Le point culminant de cette journée aura lieu à 20 h avec un grand rassemblement pour la danse de Shiva (dieu hindou du yoga) sur le Gayatri Mantra, accompagné des mudras (gestes), sera chanté par Nathalie Gélinas.

La présidence d’honneur de l’évènement a été confiée à madame Sophie Bernier, chef d’antenne du téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec à Radio-Canada. Il s’agit d’un bel honneur pour le comité organisateur de pouvoir compter sur cette yogini au sein de l’équipe. Au cours des derniers mois, madame Bernier a partagé une vidéo où elle explique que la pratique du yoga l’aide à décompresser. Nous n’aurions pas pu trouver meilleure ambassadrice pour notre évènement!

La Journée internationale du yoga de Trois-Rivières est une initiative du Centre de transmission du yoga de la Mauricie et est rendue possible grâce au dynamisme de madame Suzanne Trudel, professeure de yoga, qui s’est entourée de plusieurs bénévoles. Les yogis et les yoginis de la région lui doivent une fière chandelle! L’an dernier, l’activité a connu un franc succès et a attiré près de mille personnes, de tous les âges. Toute l’information relative à cette activité ainsi que l’horaire officiel peuvent être consultés sur la page Facebook de l’évènement : www.facebook.com/21juinYoga/