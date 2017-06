Un Grand nettoyage des rivages canadiens s’organise à Trois-Rivières!

Le samedi 8 juillet prochain, tous les citoyens de Trois-Rivières sont invités à prendre part au Grand nettoyage des rivages canadiens qui se tiendra au parc Vivian-Dober, aux abords de la rivière Saint-Maurice à la hauteur du Maïkan Aventure. L’activité se déroulera de 9h00 à 15h00 et cible 1 km de rive qui sera nettoyée de tous ses déchets.

Une première dans la région

Bien qu’il y ait eu des activités de nettoyage par le passé à Trois-Rivières, c’est la première fois que la ville sera l’hôte d’un Grand nettoyage des rivages canadiens, un événement pancanadien qui a la particularité d’être organisée par le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) et l’Aquarium de Vancouver. Tout au long de la journée du 8 juillet, les citoyens et les citoyennes qui sont inscrits pourront participer à l’événement en se rendant sur le site du Maïkan Aventure. Le mandat est simple : ramasser les déchets se trouvant sur portion de la rive ciblée par l’activité et trier les matières recyclables. Une fois terminé, les déchets ramassés seront pesés et compilés, puis collectés par la ville de TroisRivières qui a autorisée l’activité.

Jean-François Aubin, conseiller du district Marie-de-l’Incarnation et co-porte-parole de l’événement mentionne qu’il est important de sensibiliser la population pour éviter que des déchets se retrouvent sur les rivages. « Ce genre d’activité permet de responsabiliser le citoyen et de lui faire prendre conscience des impacts que certains gestes peuvent avoir sur notre environnement. Garder nos rives propres et exempts de déchets devrait être l’affaire de tous, chaque jour. »

Le conseiller qui a été très actif lors des inondations souligne que les pluies abondantes que nous avons connues ces derniers mois n’aident en rien à limiter le dépôt de déchets en bordure des rives du SaintMaurice. « L’activité tombe à point. Bien que ce ne soit pas la seule rive qui soit touchée par l’enjeu de la pollution, c’est déjà un premier pas. J’espère qu’elle aura des répercussions positives et qu’elle permettra d’initier d’autres nettoyages dans le futur. »

Une activité à plusieurs volets

Le projet, qui part d’une initiative citoyenne, a pris de l’ampleur en se greffant à la Fondation Le Parrainage. Le directeur général de la Fondation, M. Luc Belle-Isle, qui a accepté de partager le rôle de porte-parole avec M. Aubin, a vu dans l’événement une belle occasion d’y attacher sa mission. Non seulement l’activité permettra de lutter contre la pollution de nos rives et de nos cours d’eau, donc d’assainir notre environnement, mais elle favorisera également l’intégration et la participation sociale des gens présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. La Fondation s’attend à ce qu’une dizaine d’usagés accompagnés de leurs proches prennent part à l’activité. Se joindront également à eux des éducateurs œuvrant dans les services sociaux de la région.

Valérie Renaud-Martin et Paul Guyot, les deux citoyens qui sont à la base du projet et qui se partagent les fonctions de coordonnatrice et d’organisateur du Grand nettoyage, ont tenu à souligner la participation de partenaires régionaux qui ont bien voulu contribuer à l’événement. Ils remercient la Quincaillerie de Normanville qui fournira le matériel nécessaire au ramassage des déchets, Provigo qui fournira le lunch à tous les bénévoles, Maïkan Aventure qui rendra accessible ses installations tout au long de la journée, la ville de Trois-Rivières qui s’occupera de la collecte des matières, ainsi que le CRE Mauricie qui s’est associé à l’événement et qui en fera la promotion au sein de son réseau. Sans oublier la Fondation Le Parrainage qui a bien voulu s’investir dans le projet.

Pour participer à l’activité, il faut d’abord s’inscrire sur le site de Shoreline Cleanup en s’enregistrant comme participant au « Grand nettoyage de la Fondation Le Parrainage ». Il suffit de se rendre sur la page de l’événement au : http://shorelinecleanup.ca/cleanups/4gg9g .