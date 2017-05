5 000 000 $ pour les soins et services de santé pour les citoyens de la région!

La générosité n’a d’égale que l’implication de précieux donateurs! Les besoins en santé sont grands et les citoyens ont répondu à l’appel au cours des cinq dernières années. En effet, la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières, appuyée par une population interpellée par la santé, a pu contribuer pour 5 000 000 $, qui s’ajoute d’ailleurs aux quelque 10 millions de dollars versés depuis sa création. Cette somme est évidemment dédiée à divers projets des installations du CIUSSS MCQ qu’elle dessert à Trois-Rivières. Que ce soit en cancérologie, pédiatrie, cardiologie, pédopsychiatrie, santé mentale, urologie, pour les résidents des Centres d’hébergement en passant par les soins de première ligne, la Fondation RSTR a pu servir de levier pour plusieurs projets essentiels à l’optimisation des soins et des services de santé pour les gens de chez nous.

Au nombre des projets significatifs, que ce soit la venue de la technologie TrueBeam pour les personnes atteintes de cancer, l’hémodynamie, la caméra Storz pour l’urologie, les systèmes automatisés et robotisés de distribution des médicaments (SARDM) pour la pharmacie, l’amélioration du milieu de vie des Centres d’hébergement, le navigateur avec indicateurs d’isotopes pour la recherche de ganglions sentinelles pour la clinique du sein, le neuronavigateur pour le bloc opératoire, le fibroscan en radiologie ou les gastroscopes en endoscopie, sans compter de nombreux autres équipements, ces derniers bonifient indéniablement les soins de santé offerts à la population.

L’implication financière des entreprises et des citoyens, l’apport de la communauté hospitalière, les activités de collecte de fonds et l’appui des nombreux bénévoles de la Fondation permettent de soutenir l’établissement et ses équipes afin de subvenir à des besoins en santé de plus en plus grands, ici, en région.

L’équipe de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières ainsi que le conseil d’administration repoussent sans cesse les limites pour trouver de nouvelles sources de financement afin de soutenir l’établissement dans sa prestation de services et de soins santé à la hauteur des attentes de la population.

Merci à vous qui, à travers vos contributions, nous aidez à faire de nos établissements de santé, ici à Trois-Rivières, un modèle d’efficacité.