Comment choisir un logiciel de comptabilité pour les très petites entreprises ?

article commandité

Si vous souhaitez équiper votre TPE d’un logiciel de comptabilité performant, vous devez considérer un certain nombre de critères. Suivez donc nos conseils pour choisir un logiciel de comptabilité adapté aux très petites entreprises.

Les besoins de l’entreprise

La première chose est de bien identifier les besoins de votre entreprise en matière de comptabilité. Cela permettra de définir les options que votre logiciel comptable devra posséder. Avez-vous besoin d’un module de paie, de facturation, de gestion client, etc. ? En quelle langue votre comptabilité sera-t-elle faite ? Des normes comptables spécifiques s’appliqueront-elles (e-commerce, commerce international, etc.) ?

Le format du logiciel

Sur le marché, on trouve des logiciels comptables traditionnels à installer sur l’ordinateur, et des versions disponibles en ligne (sur le Cloud). Ce second format est de plus en plus prisé, car il offre une grande flexibilité, tant au niveau des options que des plans de tarification et du nombre de licences utilisateurs. Il permet aussi d’accéder facilement au support de l’éditeur et aux mises à jour. Le logiciel online reste donc conforme à toutes les nouvelles normes comptables en vigueur.

La tarification

Les éditeurs de logiciels comptables en ligne proposent des tarifications flexibles, mensuelles, voire annuelles. Cela vous évite de débourser une importante somme en une seule fois. Ce mode locatif permet de payer le logiciel en fonction de votre utilisation, en choisissant les options dont vous avez vraiment besoin. Par la suite, vous pouvez bien sûr modifier votre abonnement comme vous le souhaitez, en ajoutant des fonctionnalités par exemple.

Cependant, après quelques années, cette tarification régulière devient plus coûteuse que l’achat d’un logiciel classique. Vous devez donc choisir en fonction de vos besoins réels.

L’ergonomie

Si vous souhaitez gérer votre comptabilité vous-même, optez pour un logiciel ergonomique, avec une interface conviviale. Sa prise en main et son utilisation en seront facilitées. En complément, assurez-vous que le service clientèle de l’éditeur soit suffisamment disponible et apte à répondre rapidement et efficacement à vos demandes.

Bien sûr, afin de vous décharger de cette tâche, vous avez également la possibilité de faire appel à un expert en tenue de livres pour une saine gestion de votre situation comptable.

Conclusion

Le choix d’un logiciel comptable pour une très petite entreprise nécessite donc de bien identifier les besoins en amont pour définir les options nécessaires. Prix, ergonomie et flexibilité seront des facteurs particulièrement importants. Ensuite, la sélection se fera idéalement en testant plusieurs logiciels.