Quels types de prothèses dentaires sont les plus confortables et durables ?

article commandité

Manquer de dents sur une partie ou sur l’ensemble de vos mâchoires n’est pas seulement inesthétique pour votre sourire et votre beauté, cela impacte également sur votre santé. En effet, les dents disposent d’une fonction masticatoire et favorisent donc la digestion. L’inexistence d’une ou de plusieurs dents pourrait ainsi nuire au bon fonctionnement de votre appareil digestif et provoquer des ulcères d’estomac ou des maux de ventre. Les dentiers ou encore les prothèses dentaires sont ainsi des solutions efficaces et pratiques. Toutefois, face à une grande diversité qui s’offre à chacun, il devient assez difficile de choisir la bonne prothèse dentaire confortable et durable. Le présent billet vous aidera peut-être à faire le bon choix.

Les couronnes pour pérenniser la dent

Les couronnes sont en effet des manières en cas d’abîme sévère d’une ou plusieurs dents. Formées sur l’arcade dentaire, elles couvrent les dents abîmées et réduisent les risques de fracture ou de nouvelles formations de caries. De plus, les couronnes rétablissent parfaitement le côté esthétique de la dent originale grâce à leurs divers matériaux de construction. En effet, il est possible de retrouver des couronnes céramo-céramiques en zircone, des couronnes céramo-métalliques et des couronnes métalliques. Le premier type affiche nettement plus de biocompatibilité pour garantir l’hygiène.

L’implant dentaire pour remplacer une racine

Il est aussi possible de réaliser un implant dentaire, lequel est une racine artificielle insérée dans l’os de la mâchoire afin d’imiter le fonctionnement et remplacer une racine abîmée, absente ou perdue. Cette racine est une vis en titane, laquelle est aussi biocompatible. Cette implantation est réalisée par un chirurgien-dentiste professionnel. L’implant dentaire servira de base pour poser une couronne afin de retrouver la fonctionnalité de la dentition tout en faisant profiter d’une esthétique appréciable.

Les bridges en trois éléments

Les bridges fonctionnent un peu comme les couronnes. Leur particularité réside dans le fait qu’ils sont posés en suspension aux dents adjacentes. La pièce prothétique disposera ainsi de trois éléments au minimum. Ils peuvent être en céramique comme en métal selon les préférences de chacun.

Les dentiers amovibles pour les édentements terminaux

Il y a aussi les appareils amovibles qui sont constitués de plaque en métal du genre cobalt ou chrome. Par-dessus, une fausse gencive conçue avec de la résine et des dents sont montées afin d’imiter une dentition. Des attachements et des crochets servent à les stabiliser.

Ces types de prothèses dentaires disposent de leurs points forts ainsi que de leurs points faibles. Il revient à chacun de choisir celle qui lui conviendra le mieux. Dans tous les cas, il est aussi recommandé de consulter un dentiste qui vous conseillera les prothèses les plus adaptées en fonction de la morphologie de votre dentition.