5 quartiers à envisager pour les jeunes familles qui s'installent à Montréal

article commandité

Vous cherchez un quartier chaleureux, accueillant et disposant de toutes les infrastructures nécessaires pour votre petite famille ? Avant d’acheter une maison ou de trouver un appartement à louer dans les quartiers les plus intéressants de Montréal, découvrez les 5 quartiers à envisager pour les jeunes familles qui s’installent dans la métropole !

1. Notre-Dame-de-Grâce

Proche du centre-ville de Montréal, le quartier Notre-Dame de Grâce (ou NDG) permet de profiter de l’agréable vie de banlieue tout en ayant facilement accès à de nombreuses infrastructures. Ce quartier est d’ailleurs celui de la ville qui compte le plus de familles avec enfants. On y trouve de multiples écoles (dont le fameux Lower Canada College) et plusieurs parcs pour se promener en famille.

2. Ahuntsic

Le quartier Ahuntsic est situé dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, au nord de l’île de Montréal. Bordé par la rivière des Prairies, il comprend un nombre record d’écoles, tous niveaux confondus. Il offre également une multitude de parcs, comme le parc-nature de l’île de la Visitation. Enfin, il abrite le complexe sportif Claude Robillard. Ses nombreux atouts font d’Ahuntsic le troisième quartier de Montréal accueillant le plus de familles.

3. Île des Soeurs

Si vous travaillez en centre-ville, envisagez d’emménager avec votre famille dans le quartier de l’île des Sœurs. Très chaleureux, il offre de nombreux parcs et de multiples activités pour vos enfants. Vous y aurez aussi une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Par ailleurs, vous profiterez de soirées au calme, puisque la vie nocturne du quartier est très faible. Et lorsque vous aurez envie de sortir, vous pourrez quand même accéder rapidement au centre-ville.

4. Outremont

Le quartier d’Outremont a la particularité de regrouper plusieurs écoles montréalaises réputées. Par ailleurs, Outremont regorge de charmantes maisons anciennes, de boutiques traditionnelles et de délicieux restaurants. Cela présente donc un certain attrait pour les jeunes familles plutôt cossues.

5. Pointe-Claire

Localité la plus sûre de l'Ouest-De-L’Île, Pointe-Claire est très prisée par les jeunes familles. Elle abrite des centaines d’espaces verts et de parcs. Ce lieu où il fait bon vivre propose même des infrastructures de jeux pour les enfants.

Conclusion

Montréal est donc une ville accueillante pour les jeunes familles. Grâce à leurs nombreuses infrastructures spécifiques, certains quartiers sont tout indiqués pour une vie agréable en famille.