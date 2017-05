Moi, je Brunche Moi, je donne à Moisson MCDQ

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec a annoncé son Brunch-bénéfice qui aura lieu le dimanche 4 juin prochain à 10 h 30 au Centre des congrès de l’Hôtel Delta de Trois-Rivières (1620, rue Notre-Dame Centre). Le président d’honneur est monsieur Yves Paris, président de l’APCHQ Mauricie – Lanaudière. L’objectif du Brunch est d’accueillir 700 invités et d’amasser 50 000 $ afin de permettre la poursuite de la mission de Moisson. L’animateur de l’événement est Stéphane Beaulac, porte-parole de Moisson et animateur de Rouge café sur les ondes du 94,7 Rouge FM. Sébastien Deshaies, guitariste offrira une prestation musicale lors de l’événement.

Monsieur Jean-Guy Doucet, président du conseil d’administration, indique : « Le Brunchbénéfice est un événement essentiel pour permettre à Moisson d’amasser des fonds afin d’assurer la poursuite de notre mission. Grâce au président d’honneur de l’événement, Yves Paris, ainsi qu’aux membres du comité organisateur, nous sommes confiants d’atteindre notre objectif. La population, les élus et les entreprises sont invités à participer au Brunch de Moisson. »

Monsieur Yves Paris, président d’honneur indique : « L’APCHQ Mauricie – Lanaudière est partenaire de Moisson depuis près de 10 ans. Tout comme nos membres bâtisseurs, les gens de Moisson contribuent à bâtir… des individus, en fournissant une base solide à ceux qui sont dans le besoin. Leur soutien fait la différence pour ces 23 000 personnes, dont 7 000 enfants, qui ont recours à l’aide alimentaire chaque mois par l'entremise des 76 organismes répartis sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. »

Jean-Guy Doucet ajoute : « Desjardins offre un avantage aux membres Desjardins lors de l’évènement, soit un rabais de 10 $ par billet. En appelant pour réserver les billets au 819 371-7778, poste 27, les gens doivent mentionner qu’ils sont membres Desjardins et devront présenter leur carte de guichet au moment de payer les billets, une offre valide pour 100 billets. Il faut faire vite, car les billets s’envolent vite. »

En plus du président d’honneur de l’événement, le comité du Brunch est composé de : Jean-Guy Doucet, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie / Centre-duQuébec Denis Marcoux, Mouvement Desjardins Félix Martin, Géocivil René Matteau, PMA Assurances et services financiers Jean Pellerin, Valeurs mobilières Desjardins Claude Tousignant, RBC Dominion Valeurs mobilières Geneviève Marchand, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Monsieur Stéphane Beaulac ajoute : « En plus d’un bon repas préparé par l’équipe du Delta, nous aurons une prestation musicale de Sébastien Deshaies et il y aura tirage de prix de présence. Cet événement est important pour Moisson. Je m’implique chez Moisson depuis plusieurs années et je vois les besoins augmenter. Personne n’est à l’abri d’une perte d’emploi, d’une maladie ou de tout autre imprévu pouvant nécessiter le recours à l’aide alimentaire. Heureusement, je vois les efforts déployés par Moisson et les organismes membres pour aider les gens de chez nous. »

Sébastien Deshaies, musicien, ajoute : « Considérant que Moisson est la banque alimentaire pour les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, je crois qu’il est indispensable d’apporter son soutien afin d’aider ceux qui en ont besoin. Je suis fier d’apporter ma contribution musicale lors du Brunch du 4 juin prochain. »

La directrice générale du Delta, Joyce Godbout, souligne : « L’équipe du Delta Trois-Rivières, en lien avec ses valeurs d’entreprise, est engagée à redonner dans la communauté aussi souvent que possible. Nous sommes heureux de pouvoir travailler et contribuer au Brunch-bénéfice de Moisson. »

Les entreprises peuvent être partenaires de l’événement en achetant de la visibilité. Pour ce faire, contacter Geneviève Marchand au 819 371-7778, poste 27.

Pour acheter des billets : 819 371-7778, poste 27, il faut faire vite, car les billets se vendent rapidement. Les billets sont en vente au coût de : Adultes : 30 $ 6 à 12 ans : 15 $ 5 ans et moins : 0 $

Les tables sont de 10 personnes incluant les enfants. Les personnes intéressées peuvent acheter une table complète ou des billets à l’unité.

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec travaille depuis près de 30 ans pour récupérer, trier et distribuer la nourriture. Chaque année, nous soutenons 470 personnes en réinsertion sociale qui nous aident à traiter les 2 millions kg de nourriture récupérés annuellement.



Sur la photo, on retrouve, dans l’ordre habituel :

Stéphane Beaulac, animateur du Brunch, porte-parole de Moisson MCDQ et animateur au 94,7 Rouge FM

Jean-René Pelletier, chef exécutif Delta

Yves Paris, président d’honneur du Brunch et président de l’APCHQ Mauricie – Lanaudière

Jean-Guy Doucet, président du conseil d’administration de Moisson MCDQ

Joyce Godbout, directrice générale du Delta Trois-Rivières

Sébastien Deshaies, musicien