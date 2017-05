Vos tout-petits feront-ils de parfaits agents secrets cet été ?

C’est le temps des inscriptions au camp de jour estival de la Ville de Bécancour ! Le Service à la communauté de la Ville de Bécancour vous incite à procéder à votre inscription dès maintenant. Ce camp de jour s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Les plus jeunes doivent être en voie de compléter leur maternelle. Les enfants seront sous la responsabilité d’animateurs chevronnés et motivés qui proposeront des activités variées sous le thème de la MISSION SECRÈTE !



Mission secrète… une thématique qui éveillera l’enquêteur en votre enfant ! À travers des animations, des jeux, et activités, les tout-petits seront transportés dans l’univers d’Énygm Atik et ses agents secrets extrêmement rusés.



Le camp se déroule du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 dans les secteurs Bécancour, Saint-Grégoire, Sainte-Gertrude et Gentilly.



Des activités sportives, artistiques, récréatives et culturelles seront organisées afin que les enfants vivent une formidable saison estivale ! De nombreuses activités extérieures en lien avec la thématique sélectionnée sont aussi au programme telles une mission secrète, un défi aquatique, une sortie à Boréalis et au Centre d’exposition RaymondLasnier, un rallye GPS et circuits d’obstacles au Parc régional des Grandes-Coulées, etc.



Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et vous aurez jusqu’au 20 juin pour y inscrire vos enfants. Le coût est de 300 $ par enfant et de 400 $ par enfant pour les nonrésidents.



Vous pouvez inscrire votre enfant en ligne au www.becancour.net ou en vous présentant à l’hôtel de ville de Bécancour sur les heures régulières d’ouverture.