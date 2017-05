La Fondation Richelieu de Trois-Rivières récolte une somme record de près de 125 000 $

Le président de la Fondation Richelieu de Trois-Rivières, Maxim Vézina, et les membres de son conseil d’administration, tiennent à remercier les nombreuses entreprises, les généreux donateurs ainsi que les quelque 50 membres du Club Richelieu de Trois-Rivières qui ont permis à l’organisme de récolter la somme record de près de 125 000 $. Cette somme provient essentiellement des deux levées de fonds principales de l’organisme, soit : la Campagne des œuvres et le Souper Crabe et Crevettes.



Dans un premier temps, la Campagne des œuvres, qui se déroulent à l’automne, a permis de récolter près de 43 000 $ alors que le célèbre Souper Crabe et Crevettes, tenu à guichet fermé samedi dernier à la Bâtisse industrielle, a réuni plus de 900 personnes et a permis d’amasser la somme record de 82 000 $. L’an prochain, ce sera la 25e édition de l’événement et l’organisation prévoit de belles surprises.



« Je suis très fier du travail réalisé par l’ensemble des membres du Club Richelieu de Trois-Rivières qui a travaillé très fort afin d’atteindre nos objectifs de levée de fonds. Aller chercher autant d’argent en seulement deux activités de financement, ce n’est pas banal. On peut dire que les Trifluviens sont généreux et je les en remercie grandement. Je tiens également à remercier tous les donateurs, les entreprises et les individus, qui croient à la cause et qui grâce à leur générosité, permettent d’investir dans des projets qui touchent les jeunes défavorisés de notre ville », indique Maxim Vézina, conseiller en placement et en gestion du patrimoine chez RBC Dominion Valeurs mobilières et président de la Fondation Richelieu de Trois-Rivières. « Je tiens à remercier et souligner le travail exceptionnel des personnes suivantes : Dany Potvin, responsable de la Campagne des œuvres, Maxime Boucher, président d’honneur de la Campagne des œuvres, Marc Chevrette, vice-président du Club Richelieu de TroisRivières et responsable du Souper Crabe et Crevettes 2017 ainsi que André Goudreau, président du Club Richelieu de Trois-Rivières », ajoute M. Vézina.



L’an dernier, la Fondation Richelieu a remis une somme équivalente à 100 000 $ à différents organismes tels que le Camp Plein Air Ville-Joie, Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, la Féerie de Noël Richelieu, la Maison des jeunes Entr’Ados et Anna et la mer. Dans le cadre du Vestiaire Richelieu, elle procède aussi à l’achat de plus de 300 paires de bottes d’hiver et de souliers pour la rentrée des classes aux jeunes vivant dans des familles à faible revenu. Dernièrement, la Fondation a participé financièrement à la construction d’une nouvelle patinoire dans le quartier Adélard-Dugré.

Sur la photo, dans l’ordre : Dany Potvin, responsable de la campagne des œuvres, Marc Chevrette, responsable du comité Crabe & crevettes et vice-président du Club Richelieu, André Goudreau, président du Club Richelieu et Maxim Vézina, président de la Fondation Richelieu de Trois-Rivières