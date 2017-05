Une résidente de Bécancour sur la Grande Muraille de Chine pour la prévention du suicide

Josée Simard, une résidente de Bécancour âgée de 45 ans, quittera du 11 au 22 mai prochain pour la Chine en vue d’accomplir un défi de taille : celui de courir 70 km sur la Grande Muraille de Chine au profit de la Fondation prévention suicide les Deux Rives.

Dans le cadre de ce défi, organisé par l’organisme Courir pour la vie, les participants doivent amasser une somme de 3000$ qu’ils remettront à un organisme communautaire de leur choix, en lien avec la prévention du suicide. En choisissant de soutenir la Fondation prévention suicide les Deux Rives, Josée Simard contribuera ainsi au maintien des services offerts à la population de la Mauricie-Centre-du-Québec en matière de prévention du suicide. Cette mobilisation pour la cause se veut également significative pour madame Simard : « La prévention du suicide, c'est une cause dont on ne veut pas nécessairement entendre parler, mais au contraire, il faut en parler, il faut briser le silence et c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir cette année. », souligne-t-elle.

La course, pour laquelle elle se prépare depuis un bon moment déjà, se fera en six étapes de 7 à 15 km, réparties sur 5 jours consécutifs. Josée Simard sera la seule citoyenne à représenter la Mauricie-Centre-du-Québec parmi les 6 Québécois qui réaliseront le défi. Une cinquantaine de participants provenant de la France prendront également part à la course.

Jusqu’au 21 juin il est possible de remettre un don à Madame Simard afin de l’aider à atteindre son objectif de 3000$. Il suffit de se rendre sur le site web de Courir pour la vie. (https://courirpourlavie.ca/participants/1121)

À propos de la Fondation prévention suicide les Deux Rives.

Depuis 1991, la Fondation prévention suicide les Deux Rives a pour mission de soutenir les services du Centre de prévention du suicide : Accalmie, qui couvre la ville de Trois-Rivières et les MRC des Chenaux, de Maskinongé, de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, par l’organisation d’activités de financement. Pour de plus amples renseignements sur la Fondation et ses activités, visitez le www.prevention-suicide.qc.ca.

Besoin d’aide?

Si vous avez besoin d’aide ou si vous êtes inquiets pour un proche, composez le 1 866 APPELLE (277-3553). Des personnes ressources sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.