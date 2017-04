Un succès sur toute la ligne pour le troisième bal de princesses de la Fondation RSTR

La Fondation régionale pour la santé de TroisRivières (RSTR) est fière d’annoncer que son troisième bal de princesses, qui s’est tenu le samedi 22 avril dernier, a généré plus de 11 000 $ pour la pédiatrie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS MCQ.

Lors de cet événement unique, 125 petites princesses âgées de 2 à 10 ans ont défilé sur le tapis rouge du Salon de Jeux de Trois-Rivières. Plusieurs activités étaient au rendezvous pour les émerveiller : danse, cinéma, bricolage, confection de bijoux, coiffure, maquillage et manucure, bar à bonbons, tirages et plus encore!

Les fonds amassés dans le cadre de cette activité serviront à l’achat d’équipements permettant l’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie lors des naissances et de l’hospitalisation des enfants au CHAUR. Respectivement en 2015 et 2016, près de 9 000 $ et 10 000 $ ont été récoltés.

La Fondation RSTR tient à remercier chaleureusement ses précieux partenaires : Uniprix Marc Dontigny, Marmen, Jouets Frimousse ainsi que Carl Salvail photographe, de même que les bénévoles qui se sont prêtées au jeu et ont revêtu des costumes pour le thème. C’est un rendez-vous en avril 2018 pour un quatrième bal!