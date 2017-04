La journée nationale du sport et de l’activité physique au CSAD : un événement gratuit pour faire bouger la famille

Un incroyable événement pour toute la famille, la Journée nationale du sport et de l’activité physique se tiendra le 6 mai prochain au Complexe sportif Alphonse-Desjardins. L’événement a pour but de faire bouger les jeunes comme les adultes en participant à plusieurs sports traditionnels et émergents et ce, tout à fait gratuitement.

La journée sera divisée en deux volets : le premier se déroulera durant l’avant-midi de 10h à midi, et comportera des sports traditionnels comme du soccer et du dekhockey. Une course à obstacles et des cours de vélo-fit (spinning) seront adaptés pour les petits et grands. Parlant de petits, les animateurs du camp de jour du Complexe sportif Alphonse-Desjardins seront sur place pour les faire bouger dans tous les sens. Pour ne pas oublier les plus grands, le club de tir à l’arc Sagittaire ouvrira ses portes pour vous montrer leur agilité et même vous faire essayer de tirer des flèches aussi bien que Katniss Everdeen.

À l’heure du diner, les familles pourront apporter leur repas ou profiter des délicieux plats santé du restaurant DUB’s.

Pour le deuxième volet, qui aura lieu de 13h à 16h, de nouveaux sports encore méconnus seront ouverts au grand public. Le jeu d’origine japonaise à base de boules de neige, le Yukigassen, sera offert pour vous faire participer à des batailles intérieures amicales (avec des balles et non de la neige). Ensuite, deux terrains de pickleball, un mélange subtil entre le badminton, le ping-pong et le mini-tennis, seront disponibles. Il y aura également un radar pour mesurer la vitesse des lancers frappés et des cours de yoga parents-enfants seront aussi offerts.

Tout au long de la journée, jeux gonflables pour les enfants, table de massothérapie et initiation au rugby seront offerts. De plus, les gens pourront rencontrer certains joueurs des Aigles de Trois-Rivières pour des autographes et photos.

Tarification et horaire

La Journée nationale du sport et de l’activité physique est un événement gratuit qui s’adresse à tous. Rappelons que le site sera ouvert le 6 mai de 10h à 16h avec une pause de 12h à 13h pour le dîner dans le pavillon dekhockey intérieur du Complexe sportif Alphonse-Desjardins. Cet événement est une initiative du Complexe sportif Alphonse-Desjardins.