5 conseils pour prendre soin des cheveux cassants et très abîmés

Les cheveux constituent un élément essentiel, incontournable de la beauté féminine. Signe de bonne santé également, une chevelure soyeuse et dynamique attrait immédiatement. Alors si au contraire, des fourches viennent à apparaître, il importe de tout de suite s’en occuper pour éviter que cela ne s’aggrave et abîme considérablement les cheveux. Pour toutes celles qui font face à une crinière cassante et très abîmée actuellement, ci-après les 5 conseils pour en prendre soin :

Couper les pointes : une solution rapide pour accueillir les soins



Même si vous avez du mal à vous séparer de votre longue chevelure, sachez qu’elle ne vaudra rien si les pointes cassées persistent encore. Pour prendre soin de votre crinière, il est impératif de les couper. Non seulement cela vous permettra de ne plus vous soucier de leur apparence disgracieuse sur votre chevelure, mais, en même temps, vous vous offrez aussi tous les moyens pour bien accueillir les soins réparateurs qu’il vous faille.

Un masque à la pulpe d’aloès : efficace et rapide



Pour soigner une chevelure cassante et très abîmée, l’hydratation reste le secret que tous les professionnels recommandent. Pour ce faire, vous avez, par exemple, la pulpe d’aloès qui est reconnu pour ses vertus d’absorption et de sa capacité à gainer les cheveux. Accessible dans une boutique bio, la pulpe d’aloe vera s’applique sur des cheveux essorés, et se rince très facilement.

Un bain d’huile végétale pour nourrir les pointes sèches



Le bain d’huile végétale reste ce qu’il y a de mieux pour combattre les effets d’une chevelure abîmée. En plus d’apporter l’hydratation dont votre crinière a besoin, les huiles végétales fortifient également les cheveux. D’où la nécessité d’utiliser de l'huile d'argan comme soin régénérant efficace pour les cheveux secs ou cassants, surtout au niveau des pointes. Enroulés dans une serviette chaude, les cheveux en traitement avec un bain d’huile végétale retrouvent rapidement une santé satisfaisante.

Un œuf pour un effet adoucissant



Les cheveux cassants et abîmés présentent souvent une sècheresse du cuir chevelu, laquelle se traduit parfois par des frisottis lors du passage de la brosse. Pour adoucir la crinière, il est aussi conseillé par les professionnels de la coiffure d’utiliser de l’œuf en mayonnaise. C’est encore plus efficace si vous le confectionnez avec de l’huile végétale spécifique comme l’olive pure ou encore l’argan.

Un lait de lissage pour les appareils chauffants



Autant que possible, il est recommandé de bannir les appareils chauffants. Toutefois, si vous êtes dans l’obligation d’en utiliser, habituez-vous à appliquer un lait de lissage. C’est une manière de préserver votre crinière des dégâts pouvant être occasionnés par ces outils de coiffage.