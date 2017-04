VMWare, c'est quoi exactement et quel est son intérêt ?

VMware inc. est une compagnie de logiciels, bien connue dans le domaine de la virtualisation des systèmes et du cloud computing. Le logiciel VMware permet aux utilisateurs de créer de multiples environnements virtuels, ou des systèmes informatiques virtuels, sur un seul ordinateur ou un serveur. Un ordinateur ou un serveur peut être utilisé pour héberger ou gérer plusieurs systèmes informatiques virtuels, parfois jusqu'à cent ou plus. Le logiciel virtualise les composants matériels tels que la carte vidéo, les adaptateurs réseau et le disque dur. Pour les entreprises, cela est particulièrement utile pour la mise en place de plusieurs systèmes de serveurs sans avoir à acheter un matériel distinct pour chacun d'eux. Il est possible de créer des serveurs virtuels à l'aide du logiciel VMware pour gagner du temps et de l'argent. Voyons quels sont les intérêts d’opter pour une offre de solutions de VMware notamment pour la virtualisation de réseau.

Principe de la virtualisation

La «virtualisation» consiste à installer plusieurs systèmes d'exploitation pour une ou plusieurs stations de travail ou des serveurs sur un seul poste de travail physique ou un serveur. C'est une solution très pratique, car le pouvoir de traitement de la station de travail ou du serveur n'est pas utilisé et la plupart des systèmes utilisent uniquement 5 à 15% de leurs capacités de traitement. La virtualisation est bénéfique pour votre petite entreprise pour plusieurs raisons.

Les avantages de VMware

• Il est moins coûteux d'avoir plusieurs machines virtualisées résidant sur une machine physique plutôt que d'acheter plusieurs machines.

• Les exigences de taille de la salle de serveurs peuvent être réduites, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent en améliorant votre espace de bureau pour accueillir une plus grande salle de serveurs.

• Économisez de l'argent sur l'électricité nécessaire pour alimenter les machines multiples ainsi que sur votre facture de refroidissement de la salle serveur.

• La maintenance et les mises à niveau des postes de travail et du serveur, ainsi que le remplacement de la machine sont moins cher lorsque vous ne devez vous soucier que d'un poste de travail ou d'un serveur physique.

• Moins de matériel pour babysit signifie moins de logiciels pour la mise à niveau.

Une fois que le logiciel a été installé, plusieurs systèmes d'exploitation peuvent être installés. Les bonnes nouvelles sur VMware sont que les systèmes d'exploitation peuvent être des versions différentes telles que Windows XP, Linux et Windows 2007. VMware permettra également à votre matériel de plate-forme Mac d'exécuter un logiciel de plate-forme PC et vice versa.