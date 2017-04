35 ans et toujours des projets pour la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin

La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin célèbre ses 35 ans en étant plus active que jamais. Son président, le conseiller André Noël, fait aujourd’hui le point sur les nouveautés de la saison 2017.

- 400 000 $ pour du nouveau mobilier urbain harmonisé avec celui des autres parcs municipaux. Grâce à la contribution de la Ville de Trois-Rivières la clientèle pourra cette année profiter de nouveaux bancs, poubelles, lampadaires, tables à pique-nique et balançoires, ainsi que d’un nouveau préau permanent, afin de remplacer la structure démontable actuellement en usage.

- Un nouveau bâtiment pour les besoins du camp de jour. Le bâtiment d’accueil du camp de jour ayant été démoli pour des raisons de sécurité, il sera remplacé, grâce à une contribution de la Ville. Son emplacement sera déterminé en fonction de la sécurité et de l’accessibilité pour les enfants comme pour les parents et les animateurs. Baptisé « Certifié plein air », le camp de jour de l’île accueille entre 75 et 100 jeunes de 5 à 12 ans, durant neuf semaines.

- Entente pour l’accueil des bateaux-dragons. Huit cents adeptes de cette discipline auront l’île comme port d’attache, du lundi au jeudi, entre mai et septembre. Les sportifs auront accès à un bâtiment d’entreposage et profiteront de la nouvelle tarification, qui favorise de tels partenariats entre la Corporation de l’île et des groupes constitués, tels que 3R Dragon. Enfin, grande nouveauté, un service de garde sera offert aux sportifs et autres visiteurs de l’île, entre 17 h 15 et 20 h 30 au coût de 7 $ pour 90 minutes.

- Entente avec la Marina. Le directeur général Stéphane Lamothe partageait son temps entre l’île et la Marina. L’augmentation des activités de la Corporation rend nécessaire l’embauche d’un directeur à la Marina, en l’occurrence M. Michel Dauphinais. Fortes de leur collaboration récente sous une même direction, les deux organisations continueront de cheminer ensemble pour un développement uni et cohérent.

Le président de la Corporation et son équipe d’une cinquantaine de personnes se préparent donc pour une saison estivale haute en couleur, dont la programmation sera rendue publique le mois prochain. D’ici là, on peut suivre les activités de l’île sur le site www.ilestquentin.com.