ESPACE Mauricie était présent à l’école Cardinal-Roy de Trois-Rivières

ESPACE Mauricie était présent à l’école Cardinal-Roy, située dans le secteur Jean-Nicolet de la ville de Trois-Rivières. Du 17 janvier au 16 février, l’équipe d’ESPACE Mauricie présentait le programme ESPACE à plus de 200 enfants. Les adultes de leur entourage, soit les parents, le personnel éducatif ainsi que les éducatrices du service de garde ont d’abord reçu un atelier conçu pour eux. Par la suite, ce fut les enfants qui ont été rencontrés classe par classe afin de recevoir également un atelier adapté à leur groupe d’âge. L’application du programme ESPACE dans cette école a été possible notamment grâce à la contribution financière du Fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières. Un montant de 5 000$ a été accordé à la réalisation de ce projet. De plus, la collaboration du Service d’accueil des Nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières a été précieuse afin d’offrir un atelier spécifique aux parents nouveaux arrivants.

Depuis plus de 25 ans, ESPACE Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. Membre du Regroupement des organismes ESPACE du Québec, il fait partie des onze organismes existant à travers la province. Via son programme éducatif, le « programme ESPACE », ESPACE Mauricie intervient dans les centres de la petite enfance et les écoles primaires de la région, et ce, auprès des enfants de 3 à 12 ans ainsi que des adultes de leur entourage.

« Lors de notre passage, nous visons à outiller les enfants afin de les rendre moins vulnérables face à toutes ces formes de violence. Pour ce faire, nous discutons avec eux de leurs droits, mais aussi des stratégies qu’ils peuvent utiliser pour faire face à la situation de violence. Les adultes de l'entourage des enfants, qu’ils soient parents, professeurs, éducateurs-trices ou personnel du service de garde, participent quant à eux, à un atelier qui leur permettra d'être mieux informés sur la problématique et également outillés afin de mieux intervenir avec les enfants. Notre objectif est de créer un réseau d’entraide afin que les enfants et les adultes se sentent outillés et appuyés dans la lutte contre les violences commises envers les enfants» mentionne Diane Tremblay, coordonnatrice-animatrice de l’organisme.

Pour plus d’informations sur le programme ESPACE, nous vous invitons à visiter le site web www.espacesansviolence.org ou de contacter l’équipe d’ESPACE Mauricie au 819-375-3024.