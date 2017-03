Les pièges à éviter avant de choisir votre prochain fournisseur Internet

De nos jours, il existe tellement d’offres haut débit sur le marché, qu’il peut être difficile de choisir le meilleur fournisseur Internet. Avant de souscrire à une offre, vous devez bien regarder et comparer tous les produits. En effet, la plupart des fournisseurs Internet ne communiquent aujourd'hui que sur leurs offres les plus alléchantes. Afin de souscrire à l'abonnement Internet le plus adapté à vos besoins et qui ne dépasse pas votre budget, suivez le guide et bénéficiez de nos conseils d'experts !

Faites un test pour l'éligibilité de votre ligne

Avant de faire le choix d’une offre, c’est essentiel de tester l'éligibilité d’une ligne. Cela permet de savoir quels sont les services, les débits et les tarifs disponibles sur votre ligne. Le test évite aussi d'avoir des surprises. Des fois, vous pouvez ne pas bénéficier du même prix, des mêmes services ou du même débit. Cela dépend toujours des opérateurs. Vous devez prendre bien soin de vérifier la mention Sous Réserve d'Éligibilité.

Vérifiez bien le prix

Une autre chose à vérifier est bien entendu le coût de l'abonnement. Comme nous le savons tous, les prix annoncés sur les spots publicitaires ne reflètent pas toujours la réalité. Vous pouvez souvent avoir la mauvaise surprise de voir que le prix final qui vous sera annoncé après avoir testé l’offre ne correspond pas. C'est souvent le cas quand un client réside en zone non dégroupée où l'offre d'entrée de gamme n'est tout simplement pas disponible.

Frais d’activation et de résiliation

Lorsque vous souscrivez chez un fournisseur Internet, des frais d’activation sont demandés, car ils doivent payer des frais à l’opérateur propriétaire du réseau de votre ligne. Si ces frais existent, ils seront toujours inscrits de manière claire dans la partie Conditions Générales de Vente. Vous devez donc la prendre en compte pour avoir le montant total de vos dépenses.

La durée d’engagement

Généralement, il existe deux types de durée d’engagement, sans abonnement et avec abonnement qui s'échelonne le plus souvent sur 12 mois. Soyez très vigilant, car ce dernier est sont souvent reconductible tacitement, c’est à dire qu’une fois les 12 mois passés, il sera reconduit sauf si vous faites une demande de résiliation !

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour choisir un excellent prestataire. Ainsi, grâce à ces informations, vous pouvez désormais déjouer tous les tours des fournisseurs. Assurez-vous également que votre opérateur est un fournisseur internet qui offre aussi de l’assistance technique pour ses clients.