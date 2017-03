Existe-t-il des solutions alternatives pour traiter la dépression ?

La dépression engendre une tristesse générale, une perte durable du plaisir et des réactions disproportionnées face aux événements. Cette condition peut nuire à la qualité de vie, mais heureusement il existe divers traitements. Quelles sont les solutions alternatives pour soigner la dépression chez l’humain ?

Les traitements médicaux alternatifs

Les traitements les plus classiques sont la psychothérapie et la prise d’antidépresseurs. Il existe également des alternatives thérapeutiques médicales efficaces, à utiliser seules ou en complément des méthodes classiques.

Parmi elles, certains professionnels pratiquent la luminothérapie à la lumière bleue, le neurofeedback (ou Biofeedback EEG) ou différents types de simulations cérébrales. Ces options sont notamment intéressantes pour les personnes peu réceptives aux antidépresseurs.

Les solutions non médicales

Pour guérir la dépression, des traitements naturels peuvent être appliqués en combinaison. D’abord, il est essentiel d’avoir une bonne hygiène de vie, comprenant une activité sportive suffisante, une alimentation équilibrée et des interactions familiales et sociales.

De plus, la pratique d’activités relaxantes peut aider à calmer la dépression. On recommande par exemple la méditation, le Tai Chi et la relaxation. D’ailleurs, ne parle-t-on pas d’un « esprit sain dans un corps sain » ?

Enfin, certaines plantes présentent un effet antidépresseur naturel. Leur consommation peut donc atténuer la dépression et rétablir l’équilibre mental. Plus douce, la phytothérapie (le soin par les plantes) en est général mieux tolérée par l’organisme que les traitements médicamenteux.

Voici les plantes à privilégier en cas de dépression :

Le millepertuis (herbe de la Saint-Jean) contient de l’hyperforine, une molécule aussi efficace que les antidépresseurs de synthèse. Mais attention, les interactions avec d’autres médicaments sont nombreuses ! Riche en safranal et en crocine, le safran aide notamment à améliorer le sommeil et à lutter contre la dépression légère. La passiflore est un anxiolytique naturel très efficace. En régénérant l’organisme et le système immunitaire, le ginseng réduit les symptômes de la dépression. La scutellaire contient des flavonoïdes qui apaisent et soulagent la nervosité. Grâce à ses propriétés anxiolytiques, la mélisse régule l’humeur et calme l’irritabilité, l’agitation et les troubles du sommeil. La valériane traite l’agitation nerveuse, les troubles du sommeil et l’anxiété.

Conclusion

Pour lutter de manière plus naturelle contre la dépression, il est possible de recourir à la phytothérapie, seule ou complément des traitements classiques (psychothérapie et médicaments).