5 moyens pour une PME d'améliorer son efficacité

Aujourd'hui, efficacité et productivité sont liées au sein des PME. Une gestion plus efficace du travail se traduit inévitablement par des gains mesurables. Il est souvent très simple de gagner en efficacité, voici comment en 5 conseils professionnels.

1. Supprimer l'inutile

C'est fou de constater le nombre de petites choses qui grignotent du temps et de l'efficacité quand on se met sérieusement à les traquer une à une pour les éliminer. Parmi tout ce qui peut très bien s'éliminer dans une PME :

les réunions de travail inutiles et trop longues : chaque heure de réunion est à multiplier par le nombre de participants, pensez-y !

la paperasse : centralisez vos documents, évitez les chaînes d'approbation trop longues, limitez les impressions de dossiers

les tâches énergivores et chronophages : n'hésitez pas à faire sous-traiter tout ce qui peut l'être sur des plateformes collaboratives qui regorgent de spécialistes efficaces.

2. Ne vous effrayez pas de la technologie

Les améliorations technologiques vont vite, très vite, de plus en plus vite. Suivre leur évolution dans le but de simplifier certaines tâches, remplacer le matériel obsolète et mettre à jour ses solutions logicielles vous feront gagner un temps précieux. Par ailleurs, le confort d'utilisation amélioré des logiciels apporte souvent une clarté d'esprit non négligeable au travail.

3. Automatiser le service de paie

Pour cela, il suffit de s'outiller d'un logiciel pour la gestion des ressources humaines permettant de gagner en temps et en capital de ressources.

Quels en sont les avantages ?

Technologie sans entretien (aucune infrastructure TI nécessaire)

Intégration rapide à vos systèmes de paie existants

Transfert d’information automatique à la compagnie d’assurance par voie électronique

Portail avec accès adapté selon l’utilisateur (responsable RH, paie maître, superviseur, employé)

Simplification des tâches liées au processus d’accueil d’employés

4. La formation continue, moteur de l'amélioration continue

Offrir des formations à ses employés est bénéfique pour tous. Sans entrer dans le détail du vaste domaine de l'amélioration continue, de plus en plus choyée par les entreprises, notons simplement que la formation continue est une des clés de l'efficacité au travail.

Sauriez-vous deviner le taux d'accroissement de l'efficacité des PME grâce à la formation, selon une étude étalée sur plus de deux ans de l'Institut de recherche sur les PME ? 46 %.

5. Des employés heureux sont des employés efficaces

L'un des secrets pour gagner en efficacité et donc en productivité est de compter sur des équipes passionnées et heureuses sur leur lieu de travail. Une grande étude de l'Université de Warwick (au Royaume-Uni) a montré un gain de productivité médian des employés de 12 % dès lors qu'ils sont plus heureux au travail. Corollaire : avoir des employés qui ne sont pas heureux au travail débouche systématiquement sur une baisse de productivité.

En suivant ces quelques petits conseils, les entreprises québécoises constateront à quel point l'efficacité des PME peut dynamiser l'économie.