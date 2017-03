La ville de Trois-Rivières adopte une nouvelle politique de tarification pour l’accès au parc de l’île Saint-Quentin

Le Conseil municipal a adopté hier une toute nouvelle politique de tarification simplifiée et plus abordable pour la clientèle du Parc de l’île Saint-Quentin. La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin souhaite informer la population de ce changement qui rendra le site plus accessible et ainsi répondra mieux à sa nouvelle mission.

Les citoyens seront heureux d’apprendre l’abolition des frais de stationnement et la gratuité pour les enfants de 12 ans et moins. De plus, un prix pour les enfants de 13 à 17 ans sera instauré à 3 $ au lieu d’appliquer le tarif adulte de 5 $. Grâce à cette nouvelle tarification, le coût total pour une famille moyenne de deux adultes et de deux enfants de 12 ans et moins passera de 15 $ à 10 $ soit 5 $ de moins par visite. La création d’une nouvelle carte d’accès en semaine pour les organismes sera disponible afin de simplifier les liens avec les partenaires extérieurs. Cette nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur pour la saison estivale 2017, soit à partir du mois de mai. Tous les détails seront disponibles sur notre site Internet au www.ilesaintquentin.com, dans les jours à venir.

La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin a pour mission de permettre à tous les citoyens de la grande région de Trois-Rivières d’avoir accès à un espace vert et de détente, offrant des activités de plein air, récréatives et éducatives mettant en valeur les potentiels naturels, maritimes et historiques du site. Son président, le conseiller André Noël et son directeur Stéphane Lamothe rencontreront les médias dans quelques semaines afin de faire le point sur certains projets de la Corporation.