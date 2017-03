Sidaction Mauricie: Soutien pour offrir de meilleurs services

Sidaction Mauricie est un organisme communautaire de lutte contre le VIH/Sida et autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) qui réalise des activités de prévention, de sensibilisation et de diffusion d’information auprès de la population de la Mauricie. Un soutien personnalisé et des services adaptés aux personnes vivant avec le VIH/Sida et leur entourage sont offerts. De plus, les personnes infectées par d’autres ITSS peuvent également recevoir certains services.

Besoins grandissants Depuis les 3 dernières années, nous avons constaté une hausse de l’achalandage et une augmentation des besoins. L’espace que nous occupions n’était plus suffisant et il était difficile de réaliser la distribution du matériel d’injection, de condoms, d’effectuer les tests de dépistage, les interventions individuelles ou les rencontres de groupe, les formations et le soutien psychosocial. Nous en étions donc à devoir adapter nos bureaux. Nous avions pour objectif de construire des murs au sous-sol afin d’y aménager un local qui allait servir à accueillir les gens et leur offrir des services qu’ils nécessitaient. C’est pourquoi nous avons sollicité le soutien financier de monsieur Jean-Denis Girard, député du parti Libéral du Québec à Trois-Rivières, qui a accepté sans hésitation de contribuer à la réalisation de notre projet. En notre nom et aux noms de toutes les personnes qui bénéficieront des avantages de nos nouveaux locaux, nous désirons vous remercier sincèrement.