Du 19 au 26 mars prochains, la Mauricie célébrera la Journée internationale de la Francophonie pour une cinquième année consécutive. Pour l’occasion, plusieurs activités sont programmées pour souligner l’importance du français dans la région.

En effet, plus d’une quarantaine d’activités (tables rondes, conférences, spectacles, expositions d’œuvres d’art, rencontres avec des auteurs, dictée-concours, etc.) sont organisées et réalisées à Trois‑Rivières, deuxième plus ancienne ville française en Amérique, et dans plusieurs municipalités de la Mauricie, sous le thème régional Fiers au cœur de la Francophonie. Ces activités permettront à la population d’ici de mettre en vedette la langue française et les valeurs de solidarité et de dialogue des cultures portées par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). C’est aussi une occasion d’affirmer la fierté de la Mauricie d’accueillir les nouveaux arrivants et de s’ouvrir au monde à travers l’exportation de ses produits économiques, culturels et scientifiques.

«Chaque année, la programmation de la Journée internationale de la Francophonie en Mauricie se bonifie, grâce au travail concerté de plus d’une douzaine d’acteurs socioéconomiques de la région. Ces partenaires mettent à profit le pouvoir des mots pour promouvoir notre langue », explique M. Sylvain Benoit, président du comité organisateur et directeur du Bureau de l’international et du recrutement à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Conférence de prestige

La communauté régionale est invitée à assister à la conférence de Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Son allocution intitulée «50e anniversaire du MRIF: le Québec célèbre la Francophonie» sera présentée le 21 mars de 11h à 13h15 à l’atrium du C.E.U., local 1090b, pavillon Ringuet. Un dîner sera gracieusement offert. Vu le nombre limité de places, vous devez confirmer votre présence avant le 20 mars auprès de Christine Audet au 819 376-5011, poste 2106 ou par courriel au Christine.Audet@uqtr.ca.

La programmation des activités de la Journée internationale de la Francophonie en Mauricie est disponible au www.francophonieenmauricie.com.



Une initiative de l’Organisation internationale de la Francophonie

Chaque année, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée à la grandeur de la planète, à l’invitation de l’Organisation internationale de la Francophonie. Cet organisme regroupe 77 états et gouvernements, répartis sur les 5 continents et représentant quelque 900 millions d’habitants (13 % de la population mondiale).

L’Organisation internationale de la Francophonie est une institution fondée sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle mène des actions politiques et de coopération pour donner corps à une solidarité active au bénéfice de ses membres. Elle agit dans le respect de la diversité culturelle et linguistique, au service de la promotion de la langue française, de la paix et du développement durable.