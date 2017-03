Le Club Rotary de Trois-Rivières et de Cap-de-la-Madeleine remet un don à Moisson MCDQ

Les Club Rotary de Trois-Rivières et de Cap-de-la-Madeleine ont remis un don de 30 050 $ à Moisson Mauricie / Centre-du-Québec. Ce don provient des profits du Télé-Bingo qui se tient tous les mardis à 18 h sur les ondes de CogecoTV. Depuis 20 ans, c’est plus de 500 000 $ qui ont été remis à Moisson par les deux Club Rotary. Au nom des 23 000 personnes, dont 7 000 enfants, qui ont recours à l’aide alimentaire chaque mois, MERCI du fond du cœur!



On retrouve sur la photo, dans l’ordre habituel :

Jean-Marc Vanasse, président du Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine

Yvon Raby, président du Club Rotary de Trois-Rivières

Jean-Guy Doucet, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Lise Diamond, responsable du Télé-Bingo

Daniel Picard, directeur principal, programmation et relations avec les communautés, Cogeco