Centraide Mauricie dépasse son objectif de campagne!

Nombreuses sont les épreuves qui peuvent faire basculer une vie dans le cycle de la pauvreté, de l’exclusion. Heureusement, il est possible de modifier la trajectoire grâce aux interventions des organismes associés à Centraide Mauricie. L’automne dernier, des milliers de gens en Mauricie ont donné généreusement à la campagne car nous tous, ici, pouvons faire une différence. Ensemble, ils ont contribué pour une somme de 1 434 975$ alors que l’objectif était de 1,4$.



Rappelons qu’en Mauricie, 1 personne sur 3 a été rejointe par les services des organismes communautaires. Centraide soutient plus de 100 organismes reconnus pour leur gestion, leurs services et la différence qu’ils font au quotidien. Ces organismes travaillent à soutenir la réussite des jeunes, assurer l’essentiel, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs.

La campagne Centraide, un moteur de générosité

Ce sont des heures d’implication et de mobilisation qui ont permis le succès de cette campagne. Josée Douville qui a présidé cette campagne et son Cabinet, tiennent à dire un immense merci aux entreprises qui, en 2016, ont permis plus de 230 campagnes en milieux de travail, aux entreprises qui ont participé en faisant un don corporatif, aux donateurs rejoints dans leur milieu de travail et aux donateurs rejoints à la maison qui ont contribué généreusement. Les divisions telles que les institutions financières et la fonction publique fédérale ont connu une importante croissance de 25% tandis qu’Hydro-Québec, ses employés et ses retraités sont toujours nos plus fidèles et plus grands partenaires. Rappelons que 63% des dons proviennent des gens en milieux de travail.

« Je croyais bien connaître Centraide et son importance dans notre communauté mais grâce à cette présidence, j’ai pu comprendre l’impact et le travail essentiel fait par les organismes communautaires de chez nous. Vous êtes nombreux présents ce matin et je tiens à souligner que vous faites un travail exceptionnel et ce pour le mieux être des gens de la Mauricie. » a mentionné madame Douville. « Je savais que les besoins étaient grands mais je ne savais pas à quel point vous faites des miracles pour ces personnes démunies et vulnérables et combien vos services et vos organisations sont professionnelles. Je sais comment j’organiserai mon temps dans quelques années où je serai à la retraite. » a conclu cette dernière.

Me Jean Boulet, président du Conseil d’administration, profite de cette conférence de presse pour présenter celui qui assumera la prochaine campagne soit monsieur Jacques A Chauvette, directeur Hydro-Québec, Production Mauricie et Centre-du-Québec.

Vous avez changé des vies pour la vie… Merci!