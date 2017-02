41 000 $ d’amassés au profit des adolescents des centres Le Grand Chemin

C’est hier soir, à la salle J.-AntonioThompson de Trois-Rivières, que La Fondation Le Grand Chemin présentait son 10e spectacle-bénéfice au profit des centres Le Grand Chemin. Sous la présidence d’honneur de Monsieur Laurent Bellemare, président du Groupe Bell-Horizon, l’activité a permis d’amasser 41 000 $ pour la cause.

Les quelque 600 spectateurs présents, parmi lesquels on comptait les jeunes des 3 centres Le Grand Chemin, ont assisté à une soirée unique. Sarah Toussaint-Léveillée a ouvert la soirée emboitant les confidences et les chansons de son dernier album. Guillaume Wagner a suivi avec son style mordant qui a touché sa cible. Les spectateurs ont même eu droit à un duo d’un soir regroupant France D’Amour et François Léveillée. C’est François Morency qui a clos la soirée avec un humour rassembleur qui lui a valu une belle ovation.

Le témoignage de Simon Lessard, un jeune de 18 ans qui complétait son parcours de 6 mois au Grand Chemin de St-Célestin, a touché la foule. Selon ses dires, Le Grand Chemin lui a sauvé la vie et lui a permis de retrouver l’harmonie avec sa famille.

Lors de son allocution, M. Bellemare a parlé de sa visite au Grand Chemin où il a pu rencontrer les jeunes qui y séjournent :

« Partager avec ces jeunes est une expérience unique que je vous invite tous à vivre. Ça permet de comprendre qui sont ces jeunes et pourquoi ils ont besoin du Grand Chemin pour se remettre sur la bonne voie.

J’y ai découvert une cause essentielle et surtout, des jeunes pleins d’espoirs, de rêves et d’énergie qui méritent que nous les aidions dans leur lutte contre la dépendance.

J’ai également pu constater tout le travail fait par les intervenants qui les aident. Des gens de cœur qui s’impliquent, jour après jour, pour redonner à ces jeunes leur confiance en eux, leur fierté et la joie de vivre que leur avait volé la consommation. »











La Fondation Le Grand Chemin souhaite remercier ses commanditaires pour leur implication ; Bell-Horizon, Desjardins, RBC Banque Royale, Groupe Bellemare, Les Industries Pro-Tac, Enfouibec, Camions Western Star Mauricie et Mallette.