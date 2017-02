Loto-Québec recherche un millionnaire en Mauricie

La date limite de réclamation d’un billet gagnant de 1 000 000 $ au Lotto 6/49 acheté à Trois-Rivières arrive à grands pas. Le 27 février 2017, soit un an après l’achat du billet, sera la dernière journée pour réclamer le lot.



Fouillez dans vos sacs à main et vos portefeuilles. Videz vos tiroirs et vos boîtes à gants. Regardez sous le divan et dans vos poches de manteaux. Si vous trouvez un vieux billet de loterie, il pourrait valoir 1 000 000 $!



Rappelons que le 29 décembre dernier, après un ultime appel à tous de Loto-Québec (comme celui-ci), MM. Serge Ouimet et Timmy Nepton-Ouimet, père et fils des Laurentides, se sont présentés au siège social de la Société avec leur billet gagnant retrouvé. Ils sont repartis avec un chèque de 1 000 000 $ grâce à l’Extra du 27 janvier 2016, soit 11 mois après le tirage!

À propos du lot non réclamé

Nom du produit : Lotto 6/49

Date du tirage : 27 février 2016

Montant non réclamé : 1 000 000 $

Région administrative : Mauricie

Numéro gagnant : 67935615-01

Date limite de réclamation : 27 février 2017

Réclamation d’un lot

Les détenteurs des billets gagnants doivent communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec au 1 866 611-LOTO (5686). Ils pourront alors prendre rendez-vous pour réclamer leur lot à l’un des centres de paiement aux gagnants de Loto-Québec, soit au siège social (à Montréal), au bureau de Québec, aux salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières, ou dans les casinos de Montréal, du Lac-Leamy, de Charlevoix et de Mont-Tremblant, au plus tard un an après la date de tirage, avant 16 h 30.