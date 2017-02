Une adolescente amputée de Trois-Rivières bénéficie de l’aide de l’Association des Amputés de Guerre

À compter de cette semaine, les résidents de la région recevront leurs plaques porte-clés 2017 de l’Association des Amputés de guerre. Parmi les jeunes qui bénéficient de l’aide de l’association, on compte Amilie Trépanier, une jeune résidente de Trois‑Rivières, âgée de 15 ans, qui est amputée à la jambe droite.



Cette année, la campagne se déroule sur le thème : « C’est ce qui reste qui compte. » Cette devise reflète l’esprit du Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS). En adoptant une attitude positive, les Vainqueurs, comme Amilie, peuvent atteindre leurs buts plus facilement!



L’association leur vient en aide en offrant :



- de l’appui financier pour l’achat de membres artificiels et d’appareils, qui leur permettent de pratiquer diverses activités;



- des séminaires régionaux pour qu’ils puissent créer des liens entre eux et se renseigner sur tout ce qui touche les personnes amputées;



- du soutien entre pairs pour les aider à s’accepter en tant que personnes amputées et à surmonter les défis avec optimisme.



Lorsque les gens utilisent les plaques porte-clés de l’Association des Amputés de guerre, ils protègent leurs clés tout en aidant les personnes amputées à s’épanouir pleinement.



Chaque plaque porte-clés a son propre numéro à code confidentiel. Si quelqu’un perd ses clés, la personne qui les trouve n’a qu’à composer le numéro de téléphone sans frais qui figure au dos de la plaque, ou à déposer les clés dans une boîte aux lettres, et elles lui seront retournées gratuitement par messageries.



L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Ses programmes existent grâce à la générosité du public envers le Service des plaques porte-clés et des étiquettes-adresse.



Pour plus d’information ou pour commander des plaques porte-clés, composez le 1 800 250‑3030 ou visitez le site amputesdeguerre.ca.