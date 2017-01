Un chèque de 1 000$ du programme Croque Santé Métro pour l’école Mond’Ami

Soucieuse de promouvoir les saines habitudes de vie chez leurs élèves, l’école Mond’Ami a proposé un projet au programme Croque Santé Métro qui leur a valu une bourse de 1 000 $. Par ce projet, les élèves reçoivent des ateliers abordant différents aspects de la nutrition, que ce soit par la découverte de nouveaux fruits et légumes ou l’explication d’un repas équilibré. Toujours à travers ces ateliers, les élèves sont encouragés à s’impliquer dans la préparation des repas en famille.

L’école offre aussi des déjeuners et des collations nutritives aux élèves. Une façon toute particulière d’amener les jeunes à développer davantage leur goût à une alimentation santé.



Sur la photo: En arrière, Pascale Boisvert, instigatrice du projet santé de l’école Mond’Ami, Félix Fortin, Gabriel Goyette, Izaak Langevin et Serge Lavoie, directeur du Super C de Trois-Rivières. En avant, Sylvie Simard, instigatrice du projet santé de l’école Mond’Ami, Karolanne Plante et Léa Champagne