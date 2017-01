Nominations au Conseil d’administration de la Fondation prévention suicide les Deux Rives

La Fondation prévention suicide les Deux Rives est heureuse d’annoncer les nominations de deux nouvelles administratrices au sein du Conseil d’administration de la Fondation prévention suicide les Deux Rives. Il s’agit de Madame Marianne Mathis et Madame Carole Hubert.



Géographe de formation, Madame Marianne Mathis est directrice générale du Marché Godefroy, situé à Bécancour. Native du Centre-du-Québec, elle vit à Trois-Rivières. La cause de la prévention du suicide lui tient à cœur parce qu'elle a touché plusieurs de ses proches.



Femme d’affaires de la région de Louiseville depuis 36 ans, Madame Carole Hubert est propriétaire de la boutique ésotérique « Le Papillon Bleu » depuis 2010. Organisatrice du Salon du Papillon Bleu depuis 2012, Mme Hubert participe à soutenir financièrement le Centre de prévention du suicide : Accalmie depuis 2013 en remettant les fonds amassés lors de la tenue de ce salon annuel. Elle rejoint le conseil d’administration avec dévouement pour une cause qui l’a touchée au courant de sa vie.

Le président de la Fondation, Monsieur Ronny Bourgeois, est très heureux de compter sur la collaboration de Mme Mathis et de Mme Hubert. «Nous sommes enthousiastes de compter sur l’engagement de ces deux personnes qui pourront soutenir de manière significative la prévention du suicide dans notre communauté. Elles contribueront à la croissance de la Fondation qui, dans le contexte actuel, joue un rôle essentiel dans le financement des services auprès de la population. La présence de Madame Mathis et de Madame Hubert est une bonne nouvelle ! ».



Elles se joignent au groupe d’administrateurs composé de : M. Ronny Bourgeois, directeur général du Complexe funéraire JD Garneau; Mme Cindy Nadeau, conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins; M. Daniel Béliveau, directeur général de la MRC et du CLD de Bécancour; Mme France Bérubé, adjointe administrative chez Service de Nettoyage 2020; M. Patrick Desjardins, planificateur financier chez Desjardins.



À propos de la Fondation prévention suicide les Deux Rives.

Depuis 1991, la Fondation prévention suicide les Deux Rives a pour mission de soutenir les services du Centre de prévention de suicide : Accalmie, qui couvre la ville de Trois-Rivières et les MRC des Chenaux, de Maskinongé, de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, par l’organisation d’activités de financement. Pour de plus amples renseignements sur la Fondation et ses activités, visitez le www.prevention-suicide.qc.ca.



Besoin d’aide? Si vous avez besoin d’aide ou si vous êtes inquiets pour un proche, composez le 1 866 APPELLE (277-3553). Des personnes ressources sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.