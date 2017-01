Faut-il déneiger son toit ?

Déjà 106 centimètres de neige sont tombés sur le territoire de Trois-Rivières depuis le début de la saison. La neige qui s’accumule sur les toits à versants peut représenter un danger pour les personnes qui circulent près des bâtiments. C’est pourquoi la Ville de Trois-Rivières tient à rappeler le règlement en vigueur.

À Trois-Rivières, déneiger ou déglacer sa toiture est obligatoire lorsque :

La pente du toit est orientée vers le domaine public;

La toiture se situe à moins de 1,5 mètre d’une rue, d’un trottoir ou d’une aire de stationnement accessible au public;

La toiture n’est pas dotée de parapet ni de structure conçue pour empêcher la chute de neige et de glace.



Les mêmes règles s’appliquent pour le déneigement des galeries, balcons et portiques.



Mieux vaut prévenir que guérir

Dans les cas où le règlement municipal n’oblige pas le déneigement ou le déglaçage des toitures, la Ville de Trois-Rivières recommande tout de même d’être vigilant, en particulier lors de conditions météorologiques exceptionnelles, tout de même de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques.



Les citoyens sont invités à rester à l’affut des signes indiquant que leur toiture doit être déneigée : Apparition de fissures sur les murs porteurs ;

Coincement de portes ;

Déformation de plafond, de mur ;

Craquements inhabituels ;

Barrages de glace et chutes de neige qui menacent les passants.



Toujours dans un intérêt de sécurité, après une averse de neige, la Ville de Trois-Rivières recommande de déblayer et déglacer soigneusement les escaliers, portes et balcons, surtout s’ils servent d’issues de secours. Il est également essentiel de déneiger les voies d’évacuation jusqu’à la rue. Cette précaution sera très utile si vous devez quitter d’urgence votre maison.