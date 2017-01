Participez au Défi Château de neige de Nicolet

Dans le cadre des Plaisirs d’hiver, les Services à la communauté de la Ville de Nicolet invitent les Nicolétains et Nicolétaines, petits et grands, à participer au défi Château de neige. Construisez votre château de neige, prenez-le en photo et téléchargez-la à l’adresse defichateaudeneige.com. Les personnes qui inscrivent leur château de neige, d’ici le 12 mars 2017 courent la chance de remporter de nombreux prix.

Pour être admissible à l’attribution des prix, les participants doivent s’inscrire dans l’une des 4 catégories suivantes :

Familles et amis : Pour la population en générale Petite enfance : Services de garde et CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans Écoles : Pour les écoles primaires et secondaires Organismes : Entreprises, organismes à but non lucratif, regroupements, etc.

La Ville de Nicolet encourage la population à maintenir de saines habitudes de vie, en optant pour un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation.

Relevez le défi et allez jouer dehors! On a hâte de voir vos chefs-d’œuvre!