La Classique Sogetel, un événement hivernal à ne pas manquer!

Le comité organisateur de la Classique Sogetel est fier et heureux aujourd’hui, de vous annoncer la tenue de la 2e édition des courses à chiens de traîneaux, un événement à découvrir au Centre-du-Québec, les 4 et 5 février 2017!



En effet, fort du succès de la première édition, et malgré la triste obligation de devoir annuler l’événement en 2016 en raison de la trop faible quantité de neige au sol, tous et toutes sont invités à participer à la Classique Sogetel, pour un weekend familial!



La Classique Sogetel vous présente deux classes pour les courses, soit la classe 6 chiens et la classe illimitée. Les départs et les arrivées auront lieu sur le domaine Montfort (hôtel); les coureurs doivent parcourir une distance d’environ 20 km et un point de vue sera aménagé au club nautique de la Batture où de l’animation aura lieu sur les deux jours. Pour 2017, une classe de skijoring vous sera aussi présentée!

En nouveauté cette année, la place de la famille Desjardins avec l'équipe de Bouge-O-Max qui vous attend avec des jeux gonflables, surprises et animation. De plus, la course pour enfants vous sera de nouveau présentée, le dimanche 5 février et celle-ci est rendue possible grâce à la ville de Nicolet via sa politique familiale. Vous pourrez aussi rencontrer l’équipe de Zoo Académie et leurs amis à 4 pattes!



Pour les gourmands, en collaboration avec Pat BBQ, il y aura la présentation du Challenge Igloo BBQ! Un défi pour les passionnés de BBQ, où les participants devront convaincre qu’ils font les meilleures côtes levées, et ce, avec les défis de l’hiver! Il reviendra à un trio de juges dont la mairesse de Nicolet, Mme Geneviève Dubois, de nous révéler les maîtres du BBQ! Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook!



Pour la 2e édition, le spectacle met en vedette, des talents d’ici, soit Simon Aussant, Patrick Thibodeau et DJ Sharky. Vous pourrez vous procurer des billets, au coût de 10$ à l’hôtel Montfort et à Tourisme Nicolet-Yamaska. À noter qu’une somme de 2$ sera remise au hockey mineur de Nicolet par billet vendu. Le spectacle aura lieu à 20 h, au centre de congrès de l’hôtel Montfort.



Cet événement est possible grâce à la généreuse contribution de nos partenaires : Sogetel, ville de Nicolet, l’hôtel Montfort, Paul Piché Traiteur, caisse Desjardins de Nicolet, le club nautique de la Batture, et de nombreux bénévoles qui s’investiront durant l’événement.



Nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook Classique Sogetel pour l’horaire complet. Plusieurs détails y sont acheminés; c’est donc un rendez-vous, les 4 et 5 février 2017 !



La Classique Sogetel en bref…

Organisé par la CSCQ pour les familles d’ici et les visiteurs de tous le Québec afin de profiter de l’hiver. C’est aussi découvrir la région de Nicolet-Yamaska en période hivernale à travers des activités familiales. Plus de 50 mushers du Québec, de l’Ontario et des États-Unis concourront pour les honneurs. L’accès au site est gratuit (excluant le spectacle du samedi soir) et vous permet de découvrir l’univers des courses de traîneaux à chiens, le skijoring, le challenge BBQ, etc.