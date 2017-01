La campagne d’emballage cadeaux 2016 récolte 18 095 $

C’est avec un plaisir renouvelé que 260 bénévoles de la Société canadienne de la sclérose en plaques – Section Mauricie ont emballé les cadeaux des fêtes achetés par le public, en décembre dernier, au Centre commercial Les Rivières. Grâce aux dons reçus, aux ventes en kiosque et à la généreuse contribution des commanditaires, 18 095 $ ont été récoltés. Cette somme permettra de maintenir les services offerts aux membres de la région et de contribuer à la recherche afin d’améliorer la qualité de vie des personnes qui sont aux prises avec cette maladie neurologique.



La Société de la sclérose en plaques – Mauricie tient à remercier le grand public et les bénévoles pour leur soutien ainsi que ses partenaires majeurs.



Plusieurs entreprises se sont impliquées pour contribuer au succès de cette campagne. Ainsi, grâce à Gestion Événementielle 3R, l’organisme a pu diffuser une présentation au kiosque d’emballage.