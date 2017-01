C’est la fête pour la relâche à Bécancour !

C’est le temps de s’inscrire au camp de jour de la relâche de la Ville de Bécancour ! Le Service à la communauté de la Ville de Bécancour vous incite à procéder à votre inscription dès maintenant. Ce camp de jour s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Les plus jeunes doivent être en voie de compléter leur maternelle. Les enfants seront sous la responsabilité d’animateurs chevronnés et motivés qui proposeront des activités variées sous le thème des GRANDES FÊTES !

Le camp se déroule du 6 au 10 mars 2017 de 7 h 30 à 17 h 30 au Centre culturel Larochelle dans le secteur Saint-Grégoire. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et vous aurez jusqu’au 27 février pour y inscrire les enfants. Le coût est de 50 $ taxes incluses par enfant et de 75 $ taxes incluses par enfant non-résident.



LA PROGRAMMATION :

Lundi | Pâques | Place à la traditionnelle chasse aux cocos !

Mardi | Halloween |Plaisir, friandises et frissons garantis. N’oublie pas de porter ton déguisement favori !

Mercredi | Poisson d'avril | La journée idéale pour jouer des tours aux animateurs, raconter les meilleures blagues et rigoler entre amis!

Jeudi | Saint-Valentin | On s’habille en rouge ou rose et on organise un bal !

Vendredi | Noël | L’ambiance magique du temps de Fêtes est de retour au Centre culturel Larochelle.

Vous pouvez inscrire votre enfant en ligne au www.becancour.net ou en vous présentant à l’hôtel de ville de Bécancour sur les heures régulières d’ouverture.