Remise d'un don de GDG Environnement à Moisson MCDQ

GDG Environnement a remis près de 100 kg de denrées non périssables et un montant de 1 000 $ à Moisson Mauricie / Centre-du-Québec. Les employés ont été invités à donner des denrées non périssables, particulièrement des produits rarement reçus par la banque alimentaire.

GDG Environnement remettait 10 $ par produit rarement reçu donné par les employés et 1 $ pour les autres denrées.

Sur la photo:

Lyne Verreault, adjointe administrative

Geneviève Marchand, responsable du financement et des communications, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Nadia Tremblay, vice-présidente des opérations, GDG Environnement

Marie-Pier Groleau, conseillère en ressources humaines, GDG Environnement