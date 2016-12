Les producteurs agricoles plus généreux que jamais à l’approche de Noël

Pour une cinquième année consécutive, les producteurs agricoles de la Mauricie s’unissent à l’approche des Fêtes pour soutenir les plus démunis en remettant des dons d’une valeur exceptionnelle à plus d’une dizaine d’organismes en sécurité alimentaire de la région.



Des dons record cette année

Les Éleveurs de porcs de la Mauricie, les Éleveurs de volailles de la Mauricie– Centre-du-Québec, les Producteurs de lait de la Mauricie, les Producteurs de bovins de la Mauricie, le Syndicat des producteurs acéricoles de la Mauricie ainsi que la Fédération de l’UPA de la Mauricie ont participé au partage de denrées alimentaires. Ils ont ainsi remis plus de 4 000 kg en denrées à la dizaine d’organismes bénéficiaires. Les dons, sous forme de volaille, de sirop d’érable, de viande de bœuf et de porc, de lait et de pommes de terre totalisent près de 11 000 $. Il s’agit du plus important don des producteurs depuis cette tradition instaurée en 2011. En cinq ans, les producteurs de la Mauricie auront remis lors de cette occasion plus de 25 000 $ en denrées.



« L’UPA Mauricie ainsi que ses groupes spécialisés sont fiers de contribuer de manière de plus en plus importante aux personnes qui en ont le plus besoin à Noël. », mentionne Jean-Marie Giguère, président de l’organisation régionale. « Toute l’année durant, nous offrons des produits abordables et de qualité à toute la communauté, mais sommes conscients que l’accès à ces produits peut poser un défi pour plusieurs familles de la Mauricie. Nous croyons que nous pourrons apporter un peu de lumière en cette période de réjouissances », a-t-il ajouté, au nom des donataires.

Un soutien continu

En plus de ces dons régionaux s’ajoutent plusieurs centaines de dollars remis tout au cours de l’année par les producteurs agricoles de la Mauricie et d’ailleurs au Québec par l’entremise de leurs organisations provinciales respectives.