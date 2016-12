Soutien de 30 000 $ de la fondation Richelieu de Trois-Rivières pour le projet de patinoire multisport

M. Didier Perrot et ses collègues Richelieu André Goudreau, président, Daniel Poirier et Guy Gagnon remettaient ce mardi à M. Marco Bélanger, directeur de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR), un soutien financier de 30 000 $ pour la réalisation du projet de patinoire permanente multisport dans le quartier Adélard-Dugré de l’OMHTR.

« La Fondation Richelieu a tout de suite été enchantée par ce projet inspirant pour la communauté et qui rejoint nos valeurs d’entraide et de partage auprès de la jeunesse trifluvienne. La patinoire multisport permettra aux jeunes, aux familles et aux écoles de pratiquer des activités sportives durant toute l’année dans un environnement sain et sécuritaire » a déclaré M. Perrot, administrateur de la Fondation Richelieu.

« Nous sommes heureux de pouvoir encourager le sport dans un quartier en pleine transformation et d’offrir une infrastructure de qualité à la communauté » commente M. Daniel Poirier, administrateur de la Fondation Richelieu.

« C’est une aide précieuse pour le projet en cette veille du temps des Fêtes et de l’ouverture de la patinoire pour les citoyens de Trois-Rivières» ajoute M. Bélanger, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières.

Fondée en 1969, la Fondation Richelieu de Trois-Rivières contribue à soutenir les organismes qui viennent en aide à la jeunesse défavorisée du Trois-Rivières Métropolitain. La Fondation distribue une somme de plus de 80 000$ à chaque année à plusieurs œuvres et organismes de la région.

Rappelons que l’OMHTR, loge plus de 2700 occupants, soit 2 % de la population trifluvienne, dans ses 1640 logements, représentant 9,5 % du parc locatif de la ville de Trois-Rivières. De plus, l’OMHTR accompagne les locataires dans leur parcours, afin de contribuer à leur autonomisation, tant sur le plan social que professionnel, le tout, dans une optique de santé globale.