Fonds d’aide des bingos : 41 organismes se partagent 145 000 $

C’est avec plaisir que nous avons procédé à la remise des subventions aux différents organismes ayant soumis un projet au Fonds d’aide des bingos de Trois-Rivières. Cet automne, ce sont 41 associations reconnues par la Ville de Trois-Rivières qui recevront au total 145 000 $. De ce fait, nous sommes fiers d’annoncer que l’aide octroyée aux organismes trifluviens depuis sa création en 1997 a atteint le montant de 4 497 000 $.



Le maire Yves Lévesque rappelle également que la Ville de Trois-Rivières a contribué pour 90 000 $ au Fonds d’aide des bingos en 2016. Cette aide financière est remise 2 fois par année. Les membres du comité du Fonds d’aide des bingos de Trois-Rivières invitent déjà les organismes accrédités à soumettre leurs projets pour la prochaine distribution qui aura lieu au printemps 2017. Les formulaires d’inscription sont disponibles dans les différents bureaux de la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire ou encore sur le site Internet de la Ville au www.v3r.net. Les organismes ont jusqu’au 15 avril pour soumettre leur projet.



Lors de la conférence de presse, le maire Yves Lévesque a tenu à souligner les 20 ans de bénévolat et le travail exceptionnel de deux pionniers du Fonds d’aide des bingos, messieurs Claude Fortier et Jacques Veillette.