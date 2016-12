Une 17ième édition pour la vente aux enchères d’œuvres d’art de La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts

Au fil des ans, la tradition s’est établie : quand décembre revient, il ramène avec lui la célèbre vente aux enchères d’œuvres d’art de La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts. Cette année encore, celle-ci sera présentée au Centre culturel PaulineJulien, 150 rue Fusey, le dimanche 11 décembre, à compter de 12h30. Le prix d’entrée est de 20 $ et comprend un cocktail dînatoire ainsi que l’agenda 2017 de La Fenêtre, illustré par les œuvres présentées aux enchères. Réservation et information auprès de La Fenêtre au 819-6972787.



Soixante-dix-huit œuvres originales, tant à l’huile qu’à l’acrylique ou à l’aquarelle, ainsi que quelques sculptures, seront offertes aux amateurs d’art. Parmi elles on trouvera des Yves Ayotte, Normand Boisvert, Serge Brunoni, Hélène Chartrand, Lyne Garceau, Solange Lefebvre, Gérard Potel et plusieurs autres. De plus, une vingtaine d’œuvres seront également proposées à l’encan silencieux.



La présidente d’honneur « Artistes », madame Céline Daviault, appuie La Fenêtre parce que : « Les ateliers qu’offre La Fenêtre permettent de créer des liens, de nouer des amitiés et de briser l’isolement des personnes vivant avec un handicap. En favorisant leur créativité, La Fenêtre leur permet d’acquérir de l’autonomie et de la confiance en soi et elle facilite leur intégration sociale. Je crois en l’importance de la mission La Fenêtre.



Monsieur Mario Dufour, conseiller financier au Groupe Investors et président d’honneur « Affaires » de l’évènement, a invité : «les personnes désirant vivre cette belle expérience aux bénéfices de La Fenêtre à acheter leur billet à La Fenêtre. Peut-être deviendrez-vous le propriétaire d’une œuvre originale et convoitée par plusieurs. Par la même occasion, vous participerez à la continuation d’une noble cause ».