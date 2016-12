Soirée reconnaissance pour services distingués

Le mardi 29 novembre 2016, une cérémonie protocolaire a eu lieu dans la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la culture à TroisRivières, afin d’honorer 6 pompiers, 5 policiers et 5 policiers-pompiers pour 20, 30 et 40 ans de services distingués.



La plupart des pays décernent, dans le cadre de leur système de distinctions honorifiques, des récompenses officielles pour exprimer la gratitude de la nation envers des personnes qui ont fait preuve de longs états de services louables, particulièrement dans des activités pouvant comporter des risques. Les Médailles pour services distingués ont pour but de reconnaître ces hommes et ces femmes qui se sont dévoués à la sécurité du public canadien, grâce à un service long et exceptionnel. Ces médailles sont officiellement remises aux récipiendaires, au nom du Gouverneur général du Canada, son excellence le très honorable David Jonhston, par la personne ayant proposé les candidatures, soit le chef ou le directeur du service de police auquel le candidat appartient.



Le directeur de la Police M. René Martin et le directeur de la Sécurité incendie et sécurité civile M. Dany Cloutier ont remis les médailles et les certificats aux candidats honorés, devant les invités d’honneur conviés à cette soirée.



Félicitations à tous ces pompiers, policiers et policiers-pompiers pour leur dévouement et pour l’honneur reçu lors de cette soirée reconnaissance.