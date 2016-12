Le mois de l’économie sociale souligné à travers la Mauricie!

Le Pôle d’économie sociale dresse un bilan positif de son mois de l’économie sociale qui s’est déroulé tout au long du mois de novembre. Pour l’occasion, une activité destinée aux entreprises d’économie sociale a été organisée sur chacun des territoires de la Mauricie. Cette édition 2016 proposait une programmation diversifiée, citons à titre d’exemple : un déjeuner-conférence, une activité de maillage entre des entreprises privées et collectives, un « speed dating » entre des conseils d’administration et des jeunes étudiants ainsi qu’une expérimentation de plateaux de travail dans une entreprise d’insertion. Le Pôle est heureux de ce mois dédié à l’entrepreneuriat collectif qui a permis de mettre en valeur ce modèle d’affaires et de réunir les acteur de l’économie sociale de la Mauricie.



Présentation du Profil des entreprises d’économie sociale de la Mauricie 2016

Le Pôle a également profité de la tenue de ces activités pour présenter son « Profil des entreprises d’économie sociale de la Mauricie 2016 ». Ce profil présente les plus récentes données sur les entreprises collectives de la Mauricie dont les secteurs d’activités les plus représentés, les retombées économiques, la main-d’œuvre, la gouvernance ainsi que les défis des entreprises. Pour le président du Pôle, Monsieur Martin-Charles St-Pierre, ces données sont très importantes pour démontrer l’impact des entreprises collectives. « Ce profil constitue un outil très important et révélateur. Il présente des chiffres concrets sur la portée de nos entreprises et permet de mieux saisir leurs retombées économiques et sociales. » Il est d’ailleurs possible de consulter l’intégralité de ce rapport sur le site Internet du Pôle à http://www.economiesocialemauricie.ca/?module=document&uid=2033



Le Pôle d’économie sociale Mauricie est soutenu financièrement par le Gouvernement du Québec. Le Pôle d’économie sociale Mauricie souligne cette année ses 20 années d’existence. L’organisation a pour mission de promouvoir et de soutenir le développement de l’économie sociale dans la région. Par des actions concertées, il favorise la création, la consolidation et l’expansion des entreprises d’économie sociale, ainsi que l’émergence de nouveaux champs d’activités. -