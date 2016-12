Une adolescente amputée de Trois-Rivières conseille aux enfants de se tenir loin des machines dangereuses

À l’occasion du Défilé du père Noël qui a eu lieu à Sherbrooke le 27 novembre, l’important message JOUEZ PRUDEMMENT – PRUDENCE AU VOLANT de l’Association des Amputés de guerre était affiché sur son char allégorique haut en couleur. Le thème de celui-ci met l’accent sur les machines dangereuses et incite les enfants à « repérer les dangers avant de s’amuser ». On y trouve notamment un tracteur de pelouse, de la machinerie agricole ainsi qu’une traverse de chemin de fer.



Amilie Trépanier, de Trois-Rivières, figurait sur le char allégorique à titre d’ambassadrice de la prudence et invitait les jeunes à prendre conscience des dangers présents dans leur voisinage. Âgée de 15 ans, cette adhérente du Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) a rencontré plusieurs enfants ayant perdu un membre dans un accident qui aurait pu être évité. Elle est donc bien placée pour transmettre le message JOUEZ PRUDEMMENT.