Journée nationale des Débrouillards 2016: Une fête de la science !

Samedi, partout au Québec, des centaines de jeunes âgés de 6 et 12 ans ont expérimenté la science avec plaisir et enthousiasme lors de la Journée nationale des Débrouillards. Les participants ont pris part aux nombreuses activités et expériences scientifiques organisées spécialement pour eux sous le thème des « 35 ans des Débrouillards ».



En Mauricie Centre-du-Québec pas moins de 230 jeunes scientifiques auront participé aux festivités qui se sont déroulées à Trois-Rivières, Drummondville. Le 26 novembre, la fête se transportera dans les autres villes desservies par Technoscience Mauricie Centre-duQuébec, soit celles de Shawinigan, Joliette et Saint-Hyacinthe.



Un faBULLEux 35e anniversaire!

Lors de cette journée, les jeunes Débrouillards ont fait appel à leur ingéniosité et à certaines notions de chimie pour réaliser des expériences scientifiques sur la thématique des bulles et des ballons! Des défis d’ordre mathématique et physique, dont l’optique, ont complété cette programmation haute en couleur et des plus festives!



Les jeunes Débrouillards dessinent Québec de demain!

Les jeunes ont également été appelés à imaginer le Québec de demain. Ils ont ainsi contribué à la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation du gouvernement du Québec en faisant parvenir à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, un courrier en images et en textes.



La Journée nationale des Débrouillards fut l’occasion de souligner le 35e anniversaire du magazine Les Débrouillards. Paru pour la première fois en janvier 1982, le magazine Les Débrouillards suscite l’intérêt et le goût des sciences chez des milliers de jeunes à travers le Québec.

Animation scientifique

Depuis sa fondation en 1985, le Club des Débrouillards propose aux jeunes de 4 à 12 ans de découvrir la science de façon concrète et amusante. Par le biais de jeux, d’expériences et d’animations scientifiques, nos animateurs chevronnés amènent les jeunes à découvrir d’un nouvel œil des phénomènes observables dans leur quotidien.



Le Club des Débrouillards est soutenu financièrement par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, par l’entremise du programme NovaScience.