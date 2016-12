La Savonnerie Carpe Diem et le P’tit Café unifiés sous une même image « La Maison de Bibi »

C’est avec une immense fierté que madame Brigitte Bastien, propriétaire, et toute sa famille, présente sa nouvelle identité visuelle. À l’aube de souligner ses 10 ans d’existence, elle est enfin prête à prendre un virage vers le futur, à harmoniser et moderniser son identité. La Savonnerie Carpe Diem et le P’tit Café deviennent désormais La maison de Bibi, un seul nom commun pour l’ensemble des produits et des activités qui regroupe son offre de service dans les trois volets Café - Boutique - Savonnerie.

« Pour nous, cette nouvelle identité visuelle nous permet de représenter avec exactitude qui nous sommes. En faisant évoluer notre identité visuelle La maison de Bibi s’adapte à son environnement et montre sa capacité à innover. En 2007, nous avons débuté en affaires avec la savonnerie, et depuis 2011, nous avons intégré dans la même bâtisse le P’tit Café et une boutique qui met en valeur les produits locaux. Cette nouvelle approche est en accord avec notre stratégie d’entreprise, c’est-à-dire développer et diversifier notre offre de produits uniques et de qualité tout en s’adaptant aux nouvelles tendances », précise Brigitte Bastien, propriétaire.

Le nouveau logo a été redessiné et rafraîchi pour entrer dans l’ère des communications. Il suggère une typographie manuscrite qui lui donne sa propre personnalité, artisanale et fait à la main. Elle justifie tout l’amour et l’authenticité apportée à la fabrication des produits de La maison de Bibi. Elle « explose » de dynamisme et de passion. En réunissant La maison de Bibi et l’offre de service dans le même cercle, cette signature nous laisse entrer dans un monde à part, unique et où le temps s’arrête. C’est une immersion dans un lieu où se côtoient les sens de la gourmandise, des odeurs fabuleuses et du plaisir.

Toutes les occasions sont bonnes pour faire un arrêt à La maison de Bibi, un déjeuner entre amis, une réunion familiale, un dîner, un petit dessert après une belle grande marche, une discussion autour d'un bon café ou d'une bière de microbrasserie, un arrêt pour faire le plein de savons et produits pour le bain. C'est aussi l'endroit idéal pour trouver le cadeau parfait, faire la découverte des fameux fudges de Bibi et de plusieurs produits locaux : confiture, confit d'oignons, vinaigrette, miel et tarte maison.

La maison de Bibi est ouverte à l’année du lundi au samedi de 8 h 30 à 17 h 30 et le dimanche de 8 h 30 à 17 h. Horaire d’été allongé. Si vous avez des questions, vous pouvez la contacter au 819 222-5800 ou en visitant leur site Internet au www.lamaisondebibi.com.