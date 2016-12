Une compétition sportive extrêmement valorisante pour des enfants présentant une déficience physique, visuelle ou auditive

La 7e édition du Mini-Défi a permis, le 12 novembre dernier, à plus de 70 enfants âgés entre 5 et 21 ans de vivre une expérience unique de dépassement de soi à travers cette compétition sportive. Celle-ci réunissait des jeunes de Trois-Rivières, de Shawinigan, de Victoriaville et de Drummondville présentant une déficience motrice, visuelle ou auditive. La joie et l’excitation étaient perceptibles sur les visages des jeunes réunis au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) de l’Université du Québec à TroisRivières. Diverses épreuves sportives étaient à l’horaire : natation, course (à pied, en marchette et en fauteuil roulant), lancer du poids, saut sans élan, parcours à obstacles, boccia et circuit en fauteuil roulant (manuel et motorisé).



« Il s’agit d’une occasion unique de démontrer que la pratique d’activités physiques est aussi possible lorsqu’on présente un handicap! Ce genre d’événement amène les jeunes à se dépasser et favorise leur estime de soi. C’est l’occasion pour eux de faire du sport avec d’autres enfants qui vivent avec les mêmes limitations et c’est extrêmement valorisant. Et quelle fierté pour les parents, de voir leurs enfants s’épanouir de la sorte! » explique Nicole Bellerose, membre du comité organisateur.



Pour la direction du CIUSSS MCQ, c‘est extrêmement touchant de constater les efforts et la réussite des enfants. Le Mini-Défi est un levier pour favoriser l’épanouissement, l’intégration et la participation sociale des jeunes vivant avec une déficience physique.



L’équipe de Drummondville couronnée victorieuse L’activité du Mini-Défi est rendue possible grâce à l’implication de nombreux intervenants des services de réadaptation physique, des étudiants du Collège Laflèche inscrits au programme de Techniques d’intervention en loisir, de l’Unité régionale du loisir et du sport de la Mauricie (URLS), de l'école primaire De l'Académie-Sportive/ Édifice De La Voltige de Trois-Rivières, de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et de la Fondation InterVal.