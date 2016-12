Hausse de près de 4 200 personnes aidées chaque mois par Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Le Bilan-Faim de mars 2016 révèle que chaque mois, les 85 organismes membres de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec aident 22 972 personnes, dont 6 892 enfants. Jean-Guy Doucet, président du conseil d’administration de Moisson MCDQ, souligne : « C’est la plus forte augmentation que nous ayons vue : 4 178 personnes supplémentaires aidées mensuellement. Les gens vivent des situations précaires et il est important d’être présents pour les aider à répondre à un besoin essentiel, se nourrir. Les dons en denrées varient et nous mettons en place des actions pour augmenter les denrées distribuées ainsi que la variété des produits. Grâce au travail de Moisson et de tous les partenaires, chaque 10 $ de don nous permet de distribuer une valeur marchande de 130 $ de nourriture. »



Faits saillants du Bilan-Faim 2016 pour Moisson Mauricie / Centre-du-Québec :

Une hausse des demandes d’aide alimentaire mensuelles : 4 178 demandes supplémentaires, 22 972 personnes aidées chaque mois comparativement à 18 794 personnes aidées mensuellement en 2015

6 892 enfants aidés chaque mois

8,8 % des demandes proviennent de gens ayant en emploi ou prestataires d’assurance-emploi

41 324 repas et 8 077 collations ont été préparés avec des aliments fournis par Moisson en mars 2016



Le Bilan-Faim est une compilation annuelle qui fournit des renseignements sur le taux d’utilisation des banques alimentaires du Québec et sur le portrait des personnes qui ont recours à cette aide.



Les demandes d’aide alimentaire d’urgence au Québec sont à la hausse encore une fois cette année et les banques alimentaires manquent de ressources pour y répondre. En effet, selon les résultats de la compilation Bilan-Faim 2016 réalisée pour les Banques alimentaires du Québec, ce sont près de 1,8 millions de demandes qui sont faites chaque mois dans la province. Pour une deuxième année consécutive, on dénote une hausse de près de 100 000 demandes au total par rapport à l’année précédente.