À la veille du Jour du souvenir et de la fin de la campagne de financement du coquelicot, la Ville de Bécancour tient, une fois de plus, à souligner la mémoire de ces hommes et femmes qui sont décédés au combat ou qui ont œuvré à la protection de la population canadienne. À titre de président d’honneur de la campagne du Coquelicot 2016 organisée par la Légion royale canadienne (filiale 35), le maire de la ville de Bécancour, Jean-Guy Dubois, exprime sa reconnaissance et sa fierté envers ces personnes; « Nous avons un devoir de souvenir pour les plus âgés et un devoir de mémoire pour les plus jeunes, envers les combattants qui ont frayé la voie à la liberté, la démocratie et à une société plus juste. »



D’ailleurs, une demande d’aide financière pour l’érection d’un monument commémoratif à Bécancour en 2017 est actuellement analysée par Patrimoine Canada via le Fonds Canada 150. En collaboration avec la Légion royale canadienne (filiale 35), un cénotaphe à la mémoire des anciens combattants et premiers répondants de la région est prévu à proximité de l’hôtel de ville de Bécancour.



Souhaitant commémorer de façon durable et permanente la mémoire de ces hommes et femmes, le cénotaphe soulignera la force, la ténacité, le courage et le leadership de tous ceux qui ont risqué et perdu leur vie en contribuant à la liberté, la sécurité et au bien-être des citoyens. De façon plus spécifique, le cénotaphe rendra hommage aux combattants, aux pompiers, aux policiers et aux ambulanciers ayant servi au maintien de l’ordre et à la sécurité de la population. La diversité culturelle bécancouroise sera aussi soulignée sur ce monument, puisqu’une mention des présences acadienne et abénaquise y sera visible.





À la veille de cette journée commémorative qu’est le 11 novembre, souvenons-nous…