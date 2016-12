Succès pour la 18e édition de la Grande Tablée du lac Saint-Pierre!

Samedi, le 15 octobre dernier, la Grande Tablée du lac Saint-Pierre avait lieu pour une 18e édition! En effet, depuis plus près de 20 ans, cet événement gourmand de la région prône le terroir d’ici et le savoir-faire de nos producteurs!

Ce repas gastronomique 6 services à saveur régionale centricoise a rassemblé 160 personnes à Baie-du-Febvre et pour la première fois, une collaboration avec l’APDI (association des personnes déficientes intellectuelles) de Nicolet-Bécancour a été présentée aux convives. D’abord, tous et toutes recevaient un ensemble de savons fabriqué entièrement par les membres de l’APDI et le 2e service de la soirée était servi par des membres, aussi de l’APDI. Cette alliance permettait aux invités de la soirée de se familiariser avec cette association qui a pour mandat de favoriser la participation sociale. « C’était fort touchant de voir ces participants s’appliquer à travers l’équipe du traiteur. On cherchait une cause qui allait au-delà de l’agrotourisme avec cet événement, nous pensons avoir fait un match parfait! » explique Jacques Côté, président de la Grande Tablée. Le conseil d’administration réservait une belle surprise à l’APDI, soit la remise d’un montant de 500$. Ce montant ne prend pas en compte l’achat des emballages cadeaux remis aux convives.

Une soirée qui commençait par une dégustation de bières provenant de la microbrasserie le BockAle de Drummondville. Au menu : potage, coquillette de mousse de volaille, canard fumé, osso buco, légumes, fromages, canneberges et plus encore! À noter que 90% des produits sont du Centre-du-Québec, un critère auquel le C.A. tient mordicus. Il faut souligner la présence de l’excellent Guillaume Beaulac, par sa voix et son talent, a su mettre une superbe ambiance à la soirée, la salle était charmée!

Le comité organisateur tient à remercier le président d’honneur, M. Guy Lefebvre qui a reçu de beaux hommages de la part de plusieurs organisations et du maire de Baie-du-Febvre, M. Claude Lefebvre, les élus présents, chacun des invités et des partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, les participants de l’APDI et finalement, l’équipe des Délices du boucher, qui était responsable du repas.

Après ce succès de cette 18e édition, les administrateurs ne peuvent que commencer à travailler pour vous présenter une 19e édition… avant la 20e !